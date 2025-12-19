Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.
Дивіться також Досить вестись на тренди: як соцмережі впливають на туристів і що з цим робити
Як визначити кишенькового злодія?
Кишенькові злодії – це велика проблема у популярних туристичних містах Європи, таких як Барселона, Париж чи Лондон. Але якщо знати, на що звертати увагу, можна легко захистити себе та свої речі.
Ознаки кишенькового злодія / фото Canva
1. Зливаються з натовпом
Злодії часто ходять серед туристів, спостерігають і сканують натовп. Їхній погляд зазвичай спрямований на сумки та кишені людей, а не на визначні пам'ятки.
2. Лишаються на одному місці
В той час як інші рухаються, вони "ширяють" біля входів у метро або популярних пам'яток, ніби "вбивають час".
3. Йдуть занадто близько позаду
Якщо хтось йде за вами на незавантаженій вулиці надто близько, будьте обережні.
4. Одяг багатьма шарами
У теплу погоду підозріло виглядає людина з куртками, шарфами чи сумками, які можуть приховувати крадені речі.
За словами місцевого жителя Джеймса Сміта, не треба підозрювати всіх, важливо знати закономірності та поведінкові сигнали, які виділяють злодіїв у натовпі.
Дивіться також Запізнитесь на літак: через ці речі вас гарантовано затримають на контролі аеропорту
А найвразливішим місцем для кишенькових злодіїв є метро. Користувачі платформи Reddit поділилися порадами, які допоможуть уникнути крадіжки: залишайтеся на місці до відкриття дверей і не поспішайте в натовп, зачекайте, поки він розійдеться на сходах чи ескалаторах, не користуйтеся телефоном біля виходу.
Обирайте зручні сумки й аксесуари, з яких складно щось непомітно дістати, уникайте помітних прикрас. Тримайте речі перед собою, на колінах або під ногами, не носіть сумки та рюкзаки за спиною – для безпеки їх краще тримати спереду.
Які ще поради варто знати туристам?
Корисно буде дізнатись про 10 порад під час подорожі, що значно полегшать поїздку. Наприклад, не намагайтеся робити щось лише заради того, щоб "вписатися". Беріть участь у заходах і спілкуйтеся, але дотримуйтеся того, що вам справді комфортно.
Також прочитайте, як підготуватись до поїздки за кермом. Одним із правил є мінімізувати швидку їзду, адже вона вона не лише небезпечна, а й виснажує швидше.