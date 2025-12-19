Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.

Як визначити кишенькового злодія?

Кишенькові злодії – це велика проблема у популярних туристичних містах Європи, таких як Барселона, Париж чи Лондон. Але якщо знати, на що звертати увагу, можна легко захистити себе та свої речі.

Ознаки кишенькового злодія / фото Canva

1. Зливаються з натовпом

Злодії часто ходять серед туристів, спостерігають і сканують натовп. Їхній погляд зазвичай спрямований на сумки та кишені людей, а не на визначні пам'ятки.

2. Лишаються на одному місці

В той час як інші рухаються, вони "ширяють" біля входів у метро або популярних пам'яток, ніби "вбивають час".

3. Йдуть занадто близько позаду

Якщо хтось йде за вами на незавантаженій вулиці надто близько, будьте обережні.

4. Одяг багатьма шарами

У теплу погоду підозріло виглядає людина з куртками, шарфами чи сумками, які можуть приховувати крадені речі.

За словами місцевого жителя Джеймса Сміта, не треба підозрювати всіх, важливо знати закономірності та поведінкові сигнали, які виділяють злодіїв у натовпі.

А найвразливішим місцем для кишенькових злодіїв є метро. Користувачі платформи Reddit поділилися порадами, які допоможуть уникнути крадіжки: залишайтеся на місці до відкриття дверей і не поспішайте в натовп, зачекайте, поки він розійдеться на сходах чи ескалаторах, не користуйтеся телефоном біля виходу.

Обирайте зручні сумки й аксесуари, з яких складно щось непомітно дістати, уникайте помітних прикрас. Тримайте речі перед собою, на колінах або під ногами, не носіть сумки та рюкзаки за спиною – для безпеки їх краще тримати спереду.

Які ще поради варто знати туристам?