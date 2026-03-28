У цьому озері можна плавати серед мільйонів медуз і не зазнати жодного опіку

Архіпелаг Палау – екзотичний туристичний напрямок, що вабить пляжним відпочинком. Але мало хто знає, що на одному з островів є водойма, яка не має аналогів у світі.

Це Озеро Медуз, де цих істот справді дуже багато, причім вони цілком безпечні для людей. З посиланням на livescience.com розповідаємо про це докладніше.

Дивіться також Кратери, кити й чайні поля: це недооцінене місце називають європейськими Гаваями

На Палау є озеро з мільйонами медуз, але вони не жалять людей: як так вийшло?

На скелястому острові Ейл Мальк серед архіпелагу Палау у Тихому океані лежить ця надзвичайна водойма. Її назва – Ongeim'l Tketau місцевою мовою, або Озеро Медуз (Jellyfish Lake). Щодня туди пливуть тисячі туристів, щоб зробити те, що будь-де інде здається шаленим – поплавати серед мільйонів медуз.

Чому вони не жалять? В озері живуть два види медуз: золоті (Mastigias papua etpisoni) і місячні (Aurelia sp.). Технічно вони можуть жалити, але їхній укус настільки слабкий, що людина його фізично не відчуває – про це "подбала" природа.

Річ у тім, що медузи у цьому озері прожили 12 000 років в ізоляції. Озеро виникло наприкінці льодовикового періоду, коли рівень моря піднявся і затопив западини на вапняковому острові. Медузи опинилися у закритій водоймі без хижаків, тож поступово втратили потребу активно жалити для захисту.

Що цікаво, натомість вони виробили симбіоз із водоростями, які живуть у їхніх тканинах і виробляють енергію через фотосинтез. Тому кожного ранку медузи масово мігрують із заходу на схід слідом за сонцем – і туристи могли спостерігати справжню "стіну" з тисяч істот, що рухається під водою.

Саме озеро має три шари. Верхній – прозорий і населений медузами, середній – це щільне скупчення пурпурних бактерій, а нижній – токсична зона, насичена сірководнем настільки, що є смертельною для більшості живих організмів.

Озеро Медуз на Палау ласкаво запрошує туристів

Тобто дайвінг із балонами в озері заборонений, але у верхньому шарі купатися можна. При цьому дозволено наносити на тіло тільки reef-safe сонцезахисний крем, і не менш ніж за 30 хвилин до входу у воду, як зазначає oceanicsociety.org. Спеціально торкатися медуз заборонено.

У 2016 році через аномальне потепління популяція золотих медуз майже зникла. Озеро майже на два роки закривали, але цілком відновити все до попереднього стану не вдалося – станом на 2026 рік фактично про мільйони медуз вже не мовиться, але їх таки дуже багато і туристичний слоган все ще використовують. Озеро відкрите для відвідувачів, вхідний дозвіл коштує 100 доларів.

Цікавий факт: щоб стати туристом на цих островах, кожен відвідувач підписує "Клятву Палау" – зобов'язання берегти природу архіпелагу. Це унікальна політика країни з 2017 року.

Які ще є цікаві туристичні острови світу?