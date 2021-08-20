Лагуна Арараквара розташована в бразильському регіоні Ріо Гранде до Норте. Вода у ній чиста та безпечна для купання.

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Озеро незвичайного кольору у Бразилії

Лагуна Арараквара – це популярне серед туристів місце. Воно вражає відвідувачів незвичним кольором. На вигляд озеро ніби наповнене газованим коричневим напоєм. Такий відтінок водойма отримала через суміш йоду, заліза та пігменту коріння дерев.



Озеро Арараквара у Бразилії / Фото Random-times

Місцеві жителі стверджують, що води у цьому озері мають цілющі властивості. Водойма є безпечною для купання, тому туристам часто кортить зробити у ній фото.



Туристи охоче роблять світлини у озері з кока-коли / Фото з інстаграму

Цю місцину варто відвідати, адже тут, окрім цікавої водойми, можна поніжитись на піщаному пляжі, повеслувати у мілководній лагуні або послухати мавп Гуаріба, які живуть у природному заповіднику Зоряний ліс. Перед тим, як їхати на озеро Арараквара, уточніть у місцевих чи гіда, чи вдалий сезон для цієї поїздки. Адже в певні періоди через посушливість лагуна майже висихає.

Арараквара, до речі, не єдина водойма з незвичним відтінком – в Австралії є рожева лагуна, яка дуже популярна серед туристів та у соцмережах.



Рожева лагуна популярна у соцмережах / Фото Pinterest

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