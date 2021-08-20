Лагуна Араракуара расположена в бразильском регионе Рио Гранде до Норте. Вода в ней чистая и безопасная для купания.

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Озеро необычного цвета в Бразилии

Лагуна Араракуара – это популярное среди туристов место. Оно поражает посетителей необычным цветом. На вид озеро якобы наполненное газированным коричневым напитком. Такой оттенок водоем получил благодаря смеси йода, железа и пигмента корней деревьев.



Озеро Араракуара в Бразилии / Фото Random-times

Местные жители утверждают, что воды в этом озере имеют целебные свойства. Водоем является безопасным для купания, поэтому туристам часто хочется сделать в нем фото.



Туристы охотно делают фотографии в озере с кока-колы / Фото с инстаграма

Это место стоит посетить, ведь здесь, кроме интересного водоема, можно понежиться на песчаном пляже, погрести в мелководной лагуне или послушать обезьян Гуариба, живущих в природном заповеднике Звездный лес . Перед тем, как ехать на озеро Араракуара, уточните у местных или гида, удачный ли сезон для этой поездки. Ведь в определенные периоды из-за засушливости лагуна почти высыхает.

Араракуара, кстати, не единственный водоем с необычным оттенком – в Австралии есть розовая лагуна, которая очень популярна среди туристов и в соцсетях.



Розовая лагуна популярная в соцсетях / Фото Pinterest