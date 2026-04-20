3 години у черзі до фото: відео, як туристи заполонили озеро Комо

На озері Комо в Італії зараз справжній ажіотаж – туристів так багато, що до популярних локацій утворилися довжелезні черги. Люди так хочуть отримати омріяне фото, що готові годинами стояти у черзі.

У соцмережах завірусилися відео, на яких можна побачити довгі черги з туристів на озеро Комо. Одним з них поділилася українка під ніком @torri918.

Що зараз відбувається на озері Комо?

На кадрах можна побачити довгу чергу з людей, яка стоїть під сонцем, аби потрапити до однієї з найпопулярніших інстаграмних локацій для фото – воріт, які відкриваються на озеро, на мальовничій віллі Cipressi у місті Варенна. Туристи чемно стоять, поки інші фотографуюються, та чекають свого зіркового часу.

Йшла третя година, але ми не здалися,

– підписала відео українка.

Відео зібрало майже тисячу коментарів і понад пів мільйона переглядів. Багато хто писав негативні коментарі. Мовляв, для чого стільки чекати заради фото, якщо можна у цей час гуляти і насолоджуватися красою довкола. Однак було й багато тих, хто запевнив, що очікування вартують результату.

Українка показала довгі черги на озері Комо: відео

Чому на озері Комо зараз так багато туристів?

Усередині квітня довкола озеро Комо розпочинають цвісти гліцинії, тож це найказковіший час для відвідування цього місця. Сезон цвітіння триває орієнтовно до початку травня, а тому туристи з усього світу поспішають, аби встигнути відвідати Комо в цей період. Саме з цим і пов'язаний ажіотаж на відео.

Однак, як пише Lake Como Travel, у липні – серпні туристів може бути ще більше. Цього періоду краще уникати, бо крім натовпів, на туристів чекатиме ще й сильна спека. Влітку температура повітря прогрівається аж до +25…+30 градусів, а ціни стають в рази дорожчими через попит.

