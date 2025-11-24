Якщо вас зацікавила локація, то залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.

Дивіться також Краще за Хорватію: де розташоване дешеве приморське містечко з неймовірними пляжами

Який острів схожий на Мальдіви та вартий вашої уваги?

Острів Реюньйон – це французька заморська територія в Індійському океані, частина Маскаренських островів, розташована на сході від Мадагаскару. Його часто називають "приголомшливим райським островом" через кришталево чисті води, вулканічні гори, дощові ліси, коралові рифи та дивовижні пляжі.

Як виглядає острів: дивитись відео

Населення острова близько 873 000 осіб, більшість розмовляє реюньйонською креольською, хоча офіційна мова французька. На заході острова розташована гора Салазі (згаслий вулкан), а на сході гора Гранд-Брюль, де знаходиться діючий вулкан Пітон-де-ла-Фурнез.

Пітон-де-ла-Фурнез / фото IStock

Реюньйон пропонує туристам численні активності: піші прогулянки, велосипедні маршрути, дайвінг, парапланеризм, катання на конях, спостереження за китами. Серед відомих пляжів: Ермітаж-Біч (найбільша лагуна) і Le Vieux Port із зеленим піском, що утворився з лави 2007 року.

Дивіться також Дешевше, ніж думають: українка відвідала Йорданію і розповіла все про ціни і країну

Кухня острова поєднує французькі, індійські та креольські традиції: популярні каррі, ругай та цивети. Більшість населених пунктів розташовані на краях острова, а центральна частина майже бездоріжна.

Як пише Rustic Pathwats, острів належить до найвологіших куточків Землі та встановив кілька світових рекордів за обсягом опадів. Гірський рельєф острова та тропічний клімат створюють умови для таких екстремальних погодних явищ.

Добратися на острів можна непрямими рейсами з Лондона, Брістоля, Единбурга чи Бірмінгема, а проживання доступне у готелях, курортах і віллах.

Які острови ще варто відвідати?