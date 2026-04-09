Цей острів в Ормузькій протоці вважають одним із найкрасивіших: що про нього відомо
- Острів Ормуз розташований в Ормузькій протоці поруч з Іраном і відомий своїми сюрреалістичними пейзажами з кольоровими вулканічними породами.
- Історія острова включає арабське завоювання, португальську окупацію, а також важливість як торгового центру, з відомими відвідувачами, такими як Марко Поло.
Серед вод Ормузької протоки ховається місце, яке здається нереальним: острів Ормуз із червоними пляжами, райдужним ґрунтом і соляними печерами. Колись це був один із головних торгових центрів світу, де перетиналися шляхи купців з Індії та Китаю.
Уявіть собі пляжі з червоним піском, фантастичні соляні печери та золоту долину, що переливається на сонці – все це можна побачити на одному маленькому острові. Це місце здається потойбічним і точно залишає спогади на все життя.
Дивіться також Від одних фото перехоплює подих: де розташована локація, де море грає всіма кольорами синього
Як виглядає один з найкрасивіших островів світу?
Йдеться про острів Ормуз – це сльозоподібний острів площею 42 кілометри квадратних всього за 8 кілометрів від узбережжя Ірану в стратегічно важливій Ормузькій протоці.
Незважаючи на напружену політичну ситуацію в регіоні, цей маловідомий куточок захоплює своїми сюрреалістичними пейзажами: шари вулканічних порід, мінералів і солі переливаються всіма кольорами, створюючи ефект справжньої райдужної планети.
Історія острова надзвичайно багата. Після арабського завоювання Хормуз став головним торговим центром Кермана: тут продавали індиго, зерно та спеції. До 1200 року острів контролював торгівлю з Індією та Китаєм. Навіть відомий мандрівник Марко Поло двічі відвідував Ормуз.
Близько 1300 року арабський правитель переселився на острів через напади піратів і заснував Новий Ормуз, який швидко став ключовим торговим центром Перської затоки. У 1514 році португальці захопили острів і побудували знаменитий форт, який досі можна побачити.
Після понад століття португальської окупації, Ормуз разом із сусіднім Кешмом і материковим портом Бандар-Аббас передавали в управління Маскату та Оману між 1798 і 1868 роками.
Дивіться також Сюди даремно ніхто не літає: що це за мальовничі країни, де взагалі нема туристів
Мандрівники, які побували тут, не приховують захоплення. Блогер benbookstheworld, відвідавши більше ніж 50 країн, назвав Ормуз "найрізноманітнішим і найкрасивішим островом, на якому я коли-небудь був", а його відео показує, що острів "відчувається як інша планета".
Найзручніший спосіб обійти Ормуз – це за 40 хвилин на скутері або тук‑туку, відкриваючи для себе кожен барвистий куточок цього неймовірного острова.
Які цікаві факти ви не знали про Ормузьку протоку?
Наприклад, ви точно не знали, що через Ормузьку протоку проходить близько 20% від усього світового споживання нафти, але геополітична напруженість у регіоні створила цьому загрозу, ще й ускладнює туризм.
Довжина протоки – близько 167 кілометрів, а завширшки вона десь у сотню, причім на найвужчому відрізку лише у 39 кілометрів – це між іранським островом Кешм і оманським Мусандамом. Глибина сягає від 50 до 200 метрів.
