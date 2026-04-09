Этот остров в Ормузском проливе считают одним из самых красивых: что о нем известно

Среди вод Ормузского пролива скрывается место, которое кажется нереальным: остров Ормуз с красными пляжами, радужным грунтом и соляными пещерами. Когда-то это был один из главных торговых центров мира, где пересекались пути купцов из Индии и Китая.

Представьте себе пляжи с красным песком, фантастические соляные пещеры и золотую долину, что переливается на солнце – все это можно увидеть на одном маленьком острове. Это место кажется потусторонним и точно оставляет воспоминания на всю жизнь.

Как выглядит один из самых красивых островов мира?

Речь идет о острове Ормуз – это слезоподобный остров площадью 42 километра квадратных всего в 8 километрах от побережья Ирана в стратегически важном Ормузском проливе.

Несмотря на напряженную политическую ситуацию в регионе, этот малоизвестный уголок восхищает своими сюрреалистическими пейзажами: слои вулканических пород, минералов и соли переливаются всеми цветами, создавая эффект настоящей радужной планеты.

История острова чрезвычайно богата. После арабского завоевания Хормуз стал главным торговым центром Кермана: здесь продавали индиго, зерно и специи. До 1200 года остров контролировал торговлю с Индией и Китаем. Даже известный путешественник Марко Поло дважды посещал Ормуз.

Около 1300 года арабский правитель переселился на остров из-за нападений пиратов и основал Новый Ормуз, который быстро стал ключевым торговым центром Персидского залива. В 1514 году португальцы захватили остров и построили знаменитый форт, который до сих пор можно увидеть.

После более века португальской оккупации, Ормуз вместе с соседним Кешмом и материковым портом Бандар-Аббас передавали в управление Маскату и Оману между 1798 и 1868 годами.

Черный песок на пляже / фото TripAdvisor

Путешественники, которые побывали здесь, не скрывают восхищения. Блогер benbookstheworld, посетив более 50 стран, назвал Ормуз "самым разнообразным и красивым островом, на котором я когда-либо был", а его видео показывает, что остров "ощущается как другая планета".

Самый удобный способ обойти Ормуз – это за 40 минут на скутере или тук-туке, открывая для себя каждый красочный уголок этого невероятного острова.

