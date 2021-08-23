Хорвати цінують лаванду і навіть відзначають щорічно дводенний фестиваль. Острів Хвар неабияк приваблює поціновувачів цієї запашної рослини.

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Лавандовий острів Хвар у Хорватії

Відвідайте дивовижний острів і не забудьте придбати сувеніри, які точно будуть вам ще довго навіювати ароматні спогади про це місце. Хвар – це хорватський острів у Адріатичному морі. Він вражає туристів не лише своїми неймовірними краєвидами, але й лавандовими полями. Ця рослина неабияк полюбила теплий регіон, адже тут крейдяні ґрунти та багато сонця, що створює ідеальні умови для вирощування.



Лавандове море у Хварі / Фото Croatia

Потонути у лавандовому морі тут дуже легко, адже пахучі фіолетові стебельця ростуть повсюди. Щоб детальніше ознайомитись та насолодитись ароматним Хваром, мандрівникам пропонують особливий туристичний маршрут Олд-Роуд. Він починається неподалік чарівного містечка Старий Град і пролягає через лавандові та розмаринові поля, виноградники й оливкові гаї. З горбистих скель відкриваються неймовірні краєвиди.

Ще одне чудове місце для знайомства з тутешніми рослинами – провінція Вело Граблі, яка розташувалась 15 хвилин від Хвару. Пахуча лаванда прикрашає цей регіон понад 100 років, а в 1960-х роках це крихітне село вирощувало 1% всього світового виробництва лаванди.

Фестиваль лаванди



Тут лаванду збирають вручну / Фото Pinterest

Вже 13 років поспіль у містечку Вело Граблі відзначають початок збору врожаю у дуже оригінальний спосіб. Ціль фестивалю полягає у культурному зануренні в традиційне виробництво лаванди. Все починається з того, що на світанку жителі лавандового містечка піднімаються на гору, щоб зібрати вручну урожай. Для цього не використовують сучасну техніку, а довіряють лише плугам.

Зрізані фіолетові стебла складають у великий мішок і перевозять до спиртового заводу. Далі гості фестивалю стають свідками перероблення лаванди в олію. Цей процес відбувається у старих великих казанах. Місцеві жителі дуже цінують автентичне обладнання, адже воно зберігає аромат стародавнього Хвару.

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Ви можете придбати запашні сувеніри з лаванди / Фото Christine abroad

Таке лавандове свято приваблює туристів з усього світу. Після закінчення фестивалю, всі відвідувачі отримують щедрі подарунки від місцевих жителів – пучки свіжої запашної рослини. А щоб придбати ароматні сувеніри, вирушайте на базар. Тут ви знайдете олії, мило, парфуми, креми з лаванди та красиві мішечки сушених стебел.