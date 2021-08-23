Хорваты ценят лаванду и даже отмечают ежегодно двухдневный фестиваль. О стров Хвар изрядно привлекает ценителей этим душистым растением .

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Лавандовый остров Хвар в Хорватии

Посетите удивительный остров и не забудьте приобрести сувениры, которые точно будут вам еще долго навевать ароматные воспоминания об этом месте. Хвар – это хорватский остров в Адриатическом море. Он поражает туристов не только своими невероятными пейзажами, но и лавандовыми полями. Это растение сильно полюбило теплый регион, ведь здесь меловые почвы и много солнца, что создает идеальные условия для выращивания.



Лавандовое море в Хваре / Фото Croatia

Утонуть в лавандовом море здесь очень легко, ведь пахучие фиолетовые стебли растут повсюду. Чтобы подробнее ознакомиться и насладиться ароматным Хваром, путешественникам предлагают особый туристический маршрут Олд-Роуд. Он начинается неподалеку волшебного городка Старый Град и пролегает через лавандовые и розмариновые поля, виноградники и оливковые рощи. С холмистых скал открываются невероятные пейзажи.

Еще одно замечательное место для знакомства с местными растениями – провинция Вело Грабли, которая расположена 15 минут от Хвара. Пахучая лаванда украшает этот регион более 100 лет, а в 1960-х годах это крошечное село выращивало 1% всего мирового производства лаванды.

Фестиваль лаванды



Здесь лаванду собирают вручную / Фото Pinterest

Уже 13 лет в городке Вело Грабли отмечают начало сбора урожая в очень оригинальный способ. Ц ель фестиваля заключается в культурном погружении в традиционное производство лаванды. Все начинается с того, что на рассвете жители лавандового города поднимаются на гору, чтобы собрать вручную урожай. Для этого не используют современную технику, а доверяют только плугам.

Срезанные фиолетовые стебли складывают в большой мешок и перевозят в спиртовой завод . Далее гости фестиваля становятся свидетелями переработки лаванды в масло. Этот процесс проходит в старых больших котлах. Местные жители очень ценят аутентичное оборудования, ведь оно сохраняет аромат древнего Хвара.

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Вы можете приобрести ароматные сувениры из лаванды / Фото Christine abroad