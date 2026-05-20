Справжня прихована перлина: що це за острів у Хорватії, який не заполонили натовпи туристів
- Острів Корчула в Хорватії, зберігаючи середньовічний шарм, стає популярним серед туристів завдяки своїй автентичності та відсутності натовпів.
- На острові можна насолодитися оливковими гаями, бухтами з чистою водою, місцевим вином, а також відвідати історичні та мальовничі місця.
Поки більшість туристів у Хорватії штурмують галасливі пляжі Макарської чи Дубровніка, у країні досі залишилися місця, де можна насолодитися усією красою природи й архітектури без натовпу. Одне з таких місць – це острів, який на стільки добре зберіг середньовічний шарм, що наче застиг у часі.
Експерти туристичного видання Travel Off Path радять спланувати подорож на острів Корчула. Хоч він і маловідомий, та кількість туристів, які його відвідують, останнім часом збільшується. Тож через кілька років він вже перестане бути "прихованою перлиною" Хорватії.
Чому варто відвідати острів Корчула у Хорватії?
Корчула – це одне з найавтентичніших місць у всій Хорватії. Тут на вузьких брукованих вуличках не треба проштовхуватися крізь натовп туристів з телефонами, а можна спокійно прогулюватися. Як пише Lonely Planet, Корчула простягається на майже 47 кілометрів і є шостим за величиною островом Адріатики. Тут на туристів чекають оливкові гаї, бухти з кришталево-чистою водою та вино з місцевих виноградників.
На південному узбережжі острова є невеликі піщані пляжі, які здебільшого заховані у бухтах. Водночас на півночі узбережжя галькове, а захід у море більш пологий.
Дістатися Корчули можна поромом з будь-якого популярного міста Хорватії.
Що треба побачити на острові Корчула?
- Вела-Лука – портове містечко на заході острова, з якого можна відправитися на екскурсію човном до печери Вела Спіла.
- Блато – традиційне хорватське село, де можна побачити місцеві танці з мечами.
- Лумбарда – місто з піщаними пляжами та мальовничими виноградниками.
- Pupnatska luka – прихована бухта з бірюзовою водою.
- Собор святого Марка, який був збудований у 15 столітті, а нині є серцем острова.
- Будинок Марко Поло – вважається, що саме тут народився видатний венеційський мандрівник, який одним з перших здійснив подорож Азією з Європи.
Де ще варто відпочити на морі влітку 2026 року?
Раніше ми розповідали про маловідомий курорт Італії, куди з Польщі можна долетіти трохи більше ніж за 2 тисячі гривень в обидві сторони. Мовиться про місто Пескара, яке невідоме туристам, але популярне серед самих італійців. І хоч тут нема вузьких середньовічних вуличок, зате є 16 кілометрів піщаних пляжів. Якщо ви хочете лінивого відпочинку на пляжі, то Пескара чудовий варіант.
Або ж для відпочинку можна обрати Албанію, яка приємно здивує цінами і красою природи. Щоправда, туристам треба бути готовими до деяких нюансів, які можуть бути дивними українцям. Наприклад, тут майже ніде не можна замовити каву з собою, а таксі треба замовляти через WhatsApp.
