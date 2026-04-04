Тут навіть кладовище з мушель – цей острів повністю з них побудований
Цей острівець розташований приблизно за 120 кілометрів на південь від Дакара, столиці Сенегалу. І він таки є одним із найнезвичайніших місць Африки.
Мовиться про острів Фадіут (Fadiouth) на крайньому кінці узбережжя Петіт-Кот (Petite Côte) – він весь побудований із мушель. З посиланням на silversea.com розповідмо про це докладніше.
Дивіться також Цю країну Африки називають "Королівством у небі", і на це є вагома причина
Острів, що постав із мушель: чим цікавий для туристів Фадіут у Сенегалі?
Фадіут у Сенегалі є частиною невеликого міста Жоаль-Фадіут (Joal-Fadiouth). Сам Жоаль розташований на материку, а Фадіут – це острів, з'єднаний із сушею дерев'яним пішохідним мостом у 400 метрів завдовжки. Ми пишемо саме "з'єднаний із сушею", бо острів фактично сушею не є.
Чому так? Річ у тім, що Фадіут виник не зовсім у природний спосіб. Упродовж кількох сотень років рибалки та мешканці прибережжя збирали мідій і молюсків, виймали м'якуш на їжу, а порожні мушлі складали в купку. Поступово у тій купці накопичилися мільйони мушель.
А от далі про формування острова вже подбала природа. Мушлі утримували разом корені мангрових дерев, очерету та гігантських баобабів. Усе це сформувало суцільний шар "землі" – тобто той острів, який ми бачимо сьогодні.
Зараз там мушлі скрізь – під ногами хрустять на кожній вуличці, вмуровані у фасади будинків, прикрашають крамниці та сувеніри. А місцеві жінки й досі вручну збирають молюсків та торгують ними – рибальство й туризм залишаються головними джерелами доходу для близько 40 тисяч мешканців міста.
Острів буквально виріс із мушель за кілька століть, і туристи їдуть це побачити: дивіться відео thetravelingzam
Окремо вражає кладовище Фадіуту, як зазначає au-senegal.com, теж повністю вкрите мушлями. Але є інший нюанс, що робить його унікальним у масштабах усього світу – це змішане кладовище, де поруч поховані мусульмани та християни.
Хоча переважна більшість населення Сенегалу – мусульмани, на самому острові Фадіут більшість – католики, до 95%, це нащадки народу Ґелевар із давньої імперії Каабу. І от якось виникла традиція спільного поховання та збереглася донині як символ мирного співіснування двох релігій.
Які ще є цікаві туристичні острови світу, варті уваги у 2026?
На Філіппінах у 2006 році звичайний рибалка знайшов одну з найбільших перлин у світі – вона важить 34 кілограми й відома як "Перлина Пуерто". Весь архіпелаг має понад 7600 островів, і, кажуть, серед них немає жодного нудного.
Острів Науру у Тихому океані має площу лише 21 квадратний кілометр, і мало хто знає, що у 1970-х роках він був багатшим за Кувейт, а все завдяки величезним родовищам фосфатів. А ще Науру є єдиною країною у світі без офіційної столиці.
Часті питання
Який острів у Сенегалі повністю побудований з мушель?
Острів Фадіут у Сенегалі повністю побудований із мушель. Він розташований на узбережжі Петіт-Кот і є частиною міста Жоаль-Фадіут.
Як відбулося формування острова Фадіут?
Формування острова Фадіут відбулося внаслідок накопичення порожніх мушель, які збирали рибалки та мешканці прибережжя протягом сотень років. А корені мангрових дерев та інших рослин утримували мушлі разом, створюючи суцільний шар "землі".
Чим унікальне кладовище на острові Фадіут?
Кладовище на острові Фадіут є унікальним через те, що воно повністю вкрите мушлями і є змішаним кладовищем, де поруч поховані мусульмани та християни. Це символ мирного співіснування двох релігій.