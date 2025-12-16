Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Altezza Travel.

Де у світі можна побачити величезних черепах?

Однією з найпопулярніших туристичних локацій Занзібару в Індонезії є невеликий острів Чангуу, відомий у народі як Тюремний острів. Він розташований неподалік Стоун-Тауна, і дістатися сюди можна короткою прогулянкою на човні. Це місце, де тісно переплітаються історія та природа.

Чангуу має кілька назв: його називають Тюремним, Карантинним або Черепаховим островом, а також Кібандіко. Насправді йдеться про один маленький острів довжиною менше кілометра. Найпопулярніша неофіційна назва – Черепаховий острів, адже тут мешкають гігантські черепахи Алдабра, які можуть сягати понад метра завдовжки та важити до 250 кілограмів.

Назва "Тюремний острів" походить від руїн в'язниці кінця 19 століття, яка, однак, ніколи не використовувалася за призначенням. Замість цього будівля слугувала карантинною станцією для моряків і пасажирів із підозрою на інфекційні хвороби.

Сьогодні головною принадою острова є заповідник гігантських черепах. Вони повільно пересуваються територією, а відвідувачі можуть погодувати їх капустою. Деяким із цих тварин понад сто років. Черепахи Алдабра відомі своєю довговічністю: у середньому вони живуть до 170 років.

Черепахи з'явилися на острові не природним шляхом: у 1919 році їх привезли сюди з Сейшельських островів. Через браконьєрство популяція майже зникла, але згодом її вдалося відновити. Сьогодні тварини перебувають під охороною, а острів перетворився на унікальне місце.

Якщо у вас є бажання колись відвідати острів Чангуу й на власні очі побачити гігантських черепах, варто звернути увагу на спеціальні екскурсійні тури. Під час такої подорожі вас супроводжує гід, який розповідає історію острова та його унікальних мешканців. Середня вартість туру з людини становить близько 2500 гривень, пише GetYourGuide.

Які ще острови варто відвідати туристам?