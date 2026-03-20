Найкращі оглядові майданчики Мадейри, на яких перехоплює подих: дивовижне відео

Є місця, де не потрібно нічого пояснювати – достатньо просто зупинитися і дивитися. Саме такою є Мадейра – острів стрімких скель, океанських пейзажів і красивої природи. Тут оглядові майданчики – не звичайні туристичні точки на мапі, а місця, які обов'язково треба побачити, щоб на все життя запам'ятати цей краєвид.

Українка Вікторія, яка живе на Мадейрі і веде блог у тіктоці під ніком @viktoriia_madeira, назвала 5 своїх улюблених оглядових майданчиків на острові, з яких відкриваються найкращі краєвиди.

Які оглядові майданчики на Мадейрі радить відвідати українка?

На п'ятому місці – Pico do Facho.

З цього оглядового майданчика у Машіку відкривається дивовижний вид на місто та злітно-посадкову смугу. Перед тим як планувати поїздку, варто перевірити на Flightradar24, коли будуть злітати або сідати літаки, щоб підлаштувати свій візит.

Спостерігати за літаками на тлі синього океану – справжня насолода. На майданчику є зона для барбек'ю, тож тут можна провести цілий день, милуючись красою.

На четвертому місці – Miradouro Da Boa Morte.

Цей майданчик не дуже популярний серед туристів, тому тут зазвичай мало людей, тиша та ідеальна атмосфера.

Коли я вперше сюди приїхала, в мене буквально перехопило подих. Було відчуття, ніби я стою на краю світу,

– розповіла Вікторія.

Якщо пощастить з погодою, то тут можна побачити дуже красивий захід сонця.

На третьому місці – Miradouro Da Eira Do Serrado.

Майданчик розташований за 30 хвилин від Фуншалу та відкриває казковий вид на гори і Долину монахинь з цікавою історією. У 1566 році французькі пірати напали на Фуншал і влаштували погром. Черниці з монастиря Святої Клари втекли в гори, щоб сховатися від загарбників. Саме тому сьогодні це місце називають Долиною монахинь.



Вид на Долину монахинь на Мадейрі / Фото Ela

На другому місці – Rocha do Navio.

Це один з улюблених оглядових майданчиків Вікторії. Тут відкриваються драматичні океанські пейзажі, а також є канатна дорога, якою можна спуститися вниз до дикого пляжу.

Ресурс Our Madeira радить заздалегідь вирішити, чи підете ви пішки, чи будете підійматися канатною дорогою на Rocha do Navio, щоб правильно одягнутися. Також важливо перевірити години роботи витягу, які відрізняються залежно від сезону.

На першому місці – Miradouro De Sao Cristovao.

На перше місце українка поставила один з найвідоміших та найгарніших оглядових майданчиків на Мадейрі. Це місце настільки красиве, що його складно описати словами – його просто треба побачити. На майданчику є заклад, в якому можна випити каву чи коктейль, щоб ще довше насолоджуватися прекрасними видами.

