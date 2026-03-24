Сотні людей обрали жити на круїзі понад 15 років: скільки коштує така розкіш

Жити на круїзному лайнері роками вже не фантазія, а реальна пропозиція. Компанія Villa Vie Residences пропонує формат життя, у якому весь світ стає домом: із подорожами, сервісом "все включено" та можливістю обирати тривалість проживання.

Усі ми рано чи пізно замислюємося про власне житло, однак навряд чи хтось думав про те, що його можна "купити" на борту круїзного лайнера. Така можливість уже існує і передбачає життя у відкритому морі протягом 15 років. Нижче ми розповімо про деталі цього незвичного формату, з посиланням на People.

Як виглядає життя, коли ваш дім – це круїзний корабель?

Компанія Villa Vie Residences пропонує мандрівникам унікальний формат життя – 15-річну безперервну подорож світом на круїзному лайнері Odyssey cruise ship. Вартість такої "подорожі без повернення" може сягати до 440 000 доларів, і попри це на проєкт уже записалися сотні охочих.

Ідея полягає не просто у відпочинку, а у новому способі життя. За словами засновника компанії Mikael Petterson, пасажири отримують можливість щодня прокидатися у новому місці, не відмовляючись від відчуття дому. Сам він називає це концепцією, де "весь світ стає твоїм сусідством".

Як виглядає круїз

Круїз передбачає постійне плавання протягом 15 років із оновленням маршруту кожні 3,5 року. Таким чином мешканці лайнера можуть відкривати нові країни, серед яких Австралія, Японія, Індонезія, Філіппіни та інші. На борту передбачені різні варіанти проживання: від більш доступних кают до просторих апартаментів.

Ціни на житло стартують приблизно від 129 999 доларів. Окрім цього, мешканці щомісяця сплачують від 2 000 до 10 000 доларів за сервіс, отримуючи при цьому прибирання, прання та інші послуги. Круїзний лайнер пропонує всі зручності сучасного міста: ресторани, басейн, спа, фітнес-зал, бібліотеку, бізнес-центр із доступом до швидкісного інтернету.

Пасажири можуть вільно оформлювати свої "вілли", запрошувати гостей або навіть здавати їх у майбутньому. Серед пасажирів є люди різного віку, від 30 до понад 90 років, а середній вік становить близько 59 років. На борту одночасно перебуває до 720 осіб, хоча зазвичай їх менше.

Якщо ж формат 15-річного життя на круїзному лайнері здається надто тривалим, компанія Villa Vie Residences пропонує й коротші варіанти – зокрема проживання на 5 років. У вартість такого життя входить цілий пакет сервісів і зручностей.

Ціни на проживання

Окремою перевагою є система "все включено": у вартість входять безкоштовні вино та пиво під час прийомів їжі, без прихованих платежів і додаткових чайових. Мешканці також отримують доступ до фітнес-залів і програм для підтримки здоров'я, а за додаткову плату можуть скористатися спа-послугами.

