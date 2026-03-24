Сотни людей выбрали жить на круизе более 15 лет: сколько стоит такая роскошь
- Компания Villa Vie Residences предлагает 15-летнее круизное путешествие по цене до 440 000 долларов, с возможностью ежемесячно платить от 2 000 до 10 000 долларов за сервис.
- Корабль Odyssey cruise ship предлагает разнообразные удобства, включая рестораны, бассейн, спа, фитнес-зал и систему "все включено", что включает бесплатные вино и пиво во время приемов пищи.
Жить на круизном лайнере годами уже не фантазия, а реальное предложение. Компания Villa Vie Residences предлагает формат жизни, в котором весь мир становится домом: с путешествиями, сервисом "все включено" и возможностью выбирать продолжительность проживания.
Все мы рано или поздно задумываемся о собственном жилье, однако вряд ли кто-то думал о том, что его можно "купить" на борту круизного лайнера. Такая возможность уже существует и предусматривает жизнь в открытом море в течение 15 лет. Ниже мы расскажем о деталях этого необычного формата, со ссылкой на People.
Как выглядит жизнь, когда ваш дом – это круизный корабль?
Компания Villa Vie Residences предлагает путешественникам уникальный формат жизни – 15-летнее непрерывное путешествие по миру на круизном лайнере Odyssey cruise ship. Стоимость такого "путешествия без возврата" может достигать до 440 000 долларов, и несмотря на это на проект уже записались сотни желающих.
Идея заключается не просто в отдыхе, а в новом образе жизни. По словам основателя компании Mikael Petterson, пассажиры получают возможность ежедневно просыпаться в новом месте, не отказываясь от ощущения дома. Сам он называет это концепцией, где "весь мир становится твоим соседством".
Круиз предусматривает постоянное плавание в течение 15 лет с обновлением маршрута каждые 3,5 года. Таким образом жители лайнера могут открывать новые страны, среди которых Австралия, Япония, Индонезия, Филиппины и другие. На борту предусмотрены различные варианты проживания: от более доступных кают до просторных апартаментов.
Цены на жилье стартуют примерно от 129 999 долларов. Кроме этого, жители ежемесячно платят от 2 000 до 10 000 долларов за сервис, получая при этом уборку, стирки и другие услуги. Круизный лайнер предлагает все удобства современного города: рестораны, бассейн, спа, фитнес-зал, библиотеку, бизнес-центр с доступом к скоростному интернету.
Пассажиры могут свободно оформлять свои "виллы", приглашать гостей или даже сдавать их в будущем. Среди пассажиров есть люди разного возраста, от 30 до более 90 лет, а средний возраст составляет около 59 лет. На борту одновременно находится до 720 человек, хотя обычно их меньше.
Если же формат 15-летней жизни на круизном лайнере кажется слишком длительным, компания Villa Vie Residences предлагает и более короткие варианты – в частности проживание на 5 лет. В стоимость такой жизни входит целый пакет сервисов и удобств.
Отдельным преимуществом является система "все включено": в стоимость входят бесплатные вино и пиво во время приемов пищи, без скрытых платежей и дополнительных чаевых. Жильцы также получают доступ к фитнес-залам и программам для поддержания здоровья, а за дополнительную плату могут воспользоваться спа-услугами.
Какие советы должны знать туристы перед отдыхом на круизе?
Вы уже рассказывали, что стоит взять на круиз. Бинокль является важным аксессуаром для наслаждения видами во время круиза, позволяя наблюдать за пейзажами и морской жизнью. Эксперты рекомендуют также брать с собой специальные браслеты от морской болезни, многоразовую бутылку для воды, адаптеры для зарядки, бальзам для губ и другие удобные вещи.
Также мы рассказывали о туристке, которая купила круиз всего за 1700 гривен в сутки. Причина в дате круиза – он состоялся накануне рождественских праздников и каникул в школах, а в этот период обычно люди не так активно путешествуют. В межсезонье круизные компании обычно снижают цены, чтобы заманить туристов.
Какая компания предлагает возможность жить на круизном лайнере в течение 15 лет?
Компания Villa Vie Residences предлагает путешественникам 15-летнее непрерывное путешествие по миру на круизном лайнере Odyssey cruise ship.
Какие удобства доступны на борту круизного лайнера Odyssey?
На борту круизного лайнера Odyssey доступны рестораны, бассейн, спа, фитнес-зал, библиотека, бизнес-центр с доступом к скоростному интернету, а также услуги уборки, стирки и другие удобства.
Какова стоимость проживания на круизном лайнере и какие дополнительные расходы могут возникнуть?
Цены на жилье стартуют примерно от 129 999 долларов, и жильцы ежемесячно платят от 2 000 до 10 000 долларов за сервис. Стоимость включает в себя различные услуги, но некоторые дополнительные услуги, такие как спа, могут потребовать дополнительной платы.