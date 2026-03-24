Сотни людей выбрали жить на круизе более 15 лет: сколько стоит такая роскошь

Жить на круизном лайнере годами уже не фантазия, а реальное предложение. Компания Villa Vie Residences предлагает формат жизни, в котором весь мир становится домом: с путешествиями, сервисом "все включено" и возможностью выбирать продолжительность проживания.

Все мы рано или поздно задумываемся о собственном жилье, однако вряд ли кто-то думал о том, что его можно "купить" на борту круизного лайнера. Такая возможность уже существует и предусматривает жизнь в открытом море в течение 15 лет. Ниже мы расскажем о деталях этого необычного формата, со ссылкой на People.

Как выглядит жизнь, когда ваш дом – это круизный корабль?

Компания Villa Vie Residences предлагает путешественникам уникальный формат жизни – 15-летнее непрерывное путешествие по миру на круизном лайнере Odyssey cruise ship. Стоимость такого "путешествия без возврата" может достигать до 440 000 долларов, и несмотря на это на проект уже записались сотни желающих.

Идея заключается не просто в отдыхе, а в новом образе жизни. По словам основателя компании Mikael Petterson, пассажиры получают возможность ежедневно просыпаться в новом месте, не отказываясь от ощущения дома. Сам он называет это концепцией, где "весь мир становится твоим соседством".

Круиз предусматривает постоянное плавание в течение 15 лет с обновлением маршрута каждые 3,5 года. Таким образом жители лайнера могут открывать новые страны, среди которых Австралия, Япония, Индонезия, Филиппины и другие. На борту предусмотрены различные варианты проживания: от более доступных кают до просторных апартаментов.

Цены на жилье стартуют примерно от 129 999 долларов. Кроме этого, жители ежемесячно платят от 2 000 до 10 000 долларов за сервис, получая при этом уборку, стирки и другие услуги. Круизный лайнер предлагает все удобства современного города: рестораны, бассейн, спа, фитнес-зал, библиотеку, бизнес-центр с доступом к скоростному интернету.

Пассажиры могут свободно оформлять свои "виллы", приглашать гостей или даже сдавать их в будущем. Среди пассажиров есть люди разного возраста, от 30 до более 90 лет, а средний возраст составляет около 59 лет. На борту одновременно находится до 720 человек, хотя обычно их меньше.

Если же формат 15-летней жизни на круизном лайнере кажется слишком длительным, компания Villa Vie Residences предлагает и более короткие варианты – в частности проживание на 5 лет. В стоимость такой жизни входит целый пакет сервисов и удобств.

Отдельным преимуществом является система "все включено": в стоимость входят бесплатные вино и пиво во время приемов пищи, без скрытых платежей и дополнительных чаевых. Жильцы также получают доступ к фитнес-залам и программам для поддержания здоровья, а за дополнительную плату могут воспользоваться спа-услугами.

