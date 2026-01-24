Полезная для вас тема? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью со ссылкой на Daily Maily.

Сандалии, солнцезащитный крем и вечерний наряд – это стандарт в списке вещей любого круизера. Но есть один аксессуар, который действительно стоит взять с собой: бинокль.

Он позволяет наслаждаться видом на следующий порт еще с утренним кофе, не пропустить живописные пейзажи и наблюдать за морской жизнью: дельфинами, рыбами и другими обитателями воды.

Бинокль во время круиза / фото Canva

Кроме бинокля, эксперты советуют упаковать несколько полезных вещей для комфорта во время путешествия:

Подвижные морские полосы – специальные браслеты, которые влияют на точки давления и помогают уменьшить ощущение морской болезни. Многоразовые и удобные для повторного использования.

Многоразовая бутылка для воды – чтобы легко пополнять запасы воды на корабле.

Дополнительные вилки и адаптер – помогут держать заряженными все электронные устройства в течение круиза.

Бальзам для губ – морской воздух может сушить кожу, поэтому важно поддерживать губы увлажненными.

Туристы на платформе Reddit написали еще несколько своих советов. Во время круиза советуют взять дополнительные носки, белье и легкие майки, а основную одежду, как платья, джинсы или худи, можно использовать повторно. Для освежения вещей на борту полезно иметь спрей для разглаживания одежды.

Рекомендуется также брать пляжную сумку, которую можно использовать как на корабле, так и во время экскурсий. Большинство необходимой одежды помещается в стандартную ручную кладь, а косметику и средства гигиены можно разместить в небольшом рюкзаке. По обуви, стоит взять обычные шлепанцы, более "выходные" шлепанцы и пару кроссовок.

Кроме того, на путешествие рекомендуется взять наличность разными купюрами – одиночные, пятерки, десятки и двадцатки. Она понадобится для чаевых: отблагодарить можно бармена, официанта или водителя и сопровождающего во время экскурсий.

