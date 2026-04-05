Біля Львова розташована одна з найдавніших обсерваторій Європи: як у неї потрапити
- Астрономічна обсерваторія у Львові, основна станція якої нині у Брюховичах, була заснована єзуїтами у 1771 році і є однією з найстаріших у Східній Європі.
- Екскурсії туди проводять для груп від 10 до 15 осіб за попередньою домовленістю, під час гостин можна спостерігати у телескоп Місяць, планети й зоряне небо.
Більшість людей навіть не знають, що за двадцять хвилин від Львова можна поглянути на Сатурн у телескоп. Ба більше – кажуть, там навіть дають потримати у руках справжній метеорит.
Мовиться про установу, історія якої сягає ще епохи єзуїтів – і це астрономічна обсерваторія. З посиланням на tvoemisto.tv розповідаємо про неї докладніше.
Заснована єзуїтами у 1771 році: як потрапити в обсерваторію у Брюховичах?
Астрономічна обсерваторія Львівського національного університету імені Івана Франка – одна з найстаріших обсерваторій Східної Європи. Її заснували 15 травня 1771 року, а ініціатором був орден єзуїтів за підтримки львівського архієпископа Вацлава Єроніма Сєраковського.
Перша будівля мала вигляд двоповерхової восьмикутної вежі з пласким дахом і стояла просто на міських мурах у центрі Львова – там, де нині виїзд із площі Підкови на проспект Свободи. Саме на тому місці астроном Йозеф Лісґаніґ вперше визначив точні координати Львова і склав свою знамениту карту.
Упродовж наступних двох сотень років обсерваторія кілька разів змінювала адресу та керівників. І от у 1950 обрали місце для заміської станції спостережень у Брюховичах. На сьогодні саме вона є основним місцем спостережень і фактичним нащадком єзуїтської обсерваторії. Тут стоять сучасні телескопи, з якими вчені спостерігають Сонце, зірки та штучні супутники Землі.
Адреса станції – вулиця Нова, 7 у Брюховичах. Тут проводять вечірні екскурсії для організованих груп від 10 до 15 людей за умови безхмарного неба, звісно, після заходу сонця та тільки за попередньою домовленістю. Тривалість екскурсії – десь година, вартість – приблизно сто гривень, як зазначено на порталі astro.lnu.edu.ua. Там само вказані й контакти організаторів.
Гості оглядають будівлю обсерваторії, дізнаються про її історію, вивчають астрономічні прилади та спостерігають у телескоп зоряне небо. Побачити можна поверхню Місяця, кільця Сатурна, Юпітер, Марс, зіркові скупчення та галактику Туманність Андромеди. Іноді у відгуках люди пишуть, що їм давали навіть потримати у руках справжній метеорит.
Які ще є цікаві астрономічні магніти України?
Миколаївська астрономічна обсерваторія. Вона заснована у 1821 році, а нині визначена ЮНЕСКО як найстаріша морська обсерваторія Південно-Східної Європи. Тут збережені історичні астрономічні прилади XIX – XX століть, а туристам пропонують інтерактивні заходи з можливістю спостереження неба у телескоп.
На карпатській вершині Лисина Космацька в Івано-Франківській області збереглися давні астрономічні артефакти. Це камені зі слідами, які, на думку дослідників, використовували для спостереження за сонцестояннями та рівноденнями. Маршрут на вершину розпочинається у селі Космач і доступний для туристів навіть із помірним рівнем підготовки.
Часті питання
Яка історія астрономічної обсерваторії у Львові?
Астрономічна обсерваторія Львівського національного університету імені Івана Франка заснована у 1771 році орденом єзуїтів за підтримки львівського архієпископа Вацлава Єроніма Сєраковського. Перша будівля мала вигляд двоповерхової восьмикутної вежі у центрі Львова. У 1950-х роках відкрили заміську станцію спостереження у Брюховичах.
Як можна відвідати обсерваторію в Брюховичах?
Обсерваторія у Брюховичах проводить вечірні екскурсії для організованих груп від 10 до 15 людей за умови безхмарного неба. Екскурсії відбуваються після заходу сонця і тривають близько години. Вартість становить приблизно сто гривень, тільки потрібно заздалегідь домовитися.
Які об'єкти можна побачити під час екскурсії в обсерваторії?
Під час екскурсії в обсерваторії відвідувачі можуть оглянути будівлю, вивчити астрономічні прилади та спостерігати у телескоп зоряне небо. Можна побачити поверхню Місяця, кільця Сатурна, Юпітер, Марс, зіркові скупчення та галактику Туманність Андромеди. Іноді, за відгуками, дають потримати справжній метеорит.