Від звичайного до надзвичайного: у Луцьку відкрився новий культурний простір
- У Луцьку відкрився новий культурний простір "Дім на Гальшки", розташований у частково відреставрованій будівлі кінця 19 століття.
- Цей простір буде використовуватися для виставок, культурних подій та зустрічей, демонструючи потенціал ревіталізації історичних приміщень.
Культурний простір – це надзвичайне місце, де можна реалізувати власні події, провести тренінги, майстер-класи або долучитися до різноманітних програм на будь-який смак. І нещодавно такий унікальний простір відкрився у Луцьку.
Луцьк поповнився новим мистецьким простором – "Дім на Гальшки". Нижче ви знайдете всю потрібну інформацію про це особливе місце. Для вас пише 24 Канал з посиланням на TravelsInclusiveUkraine.
Що відомо за новий культурний простір у Луцьку?
Новий культурний простір “Дім на Гальшки” відкрили у частково відреставрованій будівлі. Відтепер тут будуть проводитись виставки, культурні події та невеликі зустрічі. Про відкриття повідомив проєкт “Спадщина. UA” у своєму фейсбуці.
"Дім на Гальшки" – це експериментальний "волинський" культурно-мистецький проєкт ініціативи "Спадщина.UA" та мистецтвознавця з Луцька Богдана Ворона, що має на меті продемонструвати, як можна ревіталізовувати занедбані історичні приміщення, споруди, ба навіть території через синергію культурної спадщини та сучасних подієвих практик,
– розповіла керівниця проєкту Анна Гаврилів.
Як зазначає Misto.media, простір облаштований у будинку кінця 19 століття, зведеному у цегляному стилі. Інтер'єр прикрашений вінтажними меблями, свічками, сувенірними стелажами та декоративними деталями. На стіні можна побачити унікальні чорно-білі світлини Луцька 1920 – 1930 років, що зображують повсякденне життя міста та довоєнні водні пейзажі.
Наші ініціативи показують потенціал таких будівель і передають його далі – як естафету. Ми даємо друге дихання архітектурним перлинам, незалежно від того, кому вони належать. Головне – відновити, запустити, повернути до життя,
– зазначають в організації.
Яке розташування та графік роботи нового культурного простору у Луцьку?
-
Адреса: Луцьк, вулиця Галшки Гулевичівни, 8
-
Простір відкритий щодня з 11:00 до 21:00
Простір "Дім на Гальшки" працюватиме до 17 жовтня. Після цього команда шукатиме нового власника для садиби — це звична практика для "Спадщина UA". Поки що локація буде відкрита під культурні та громадські події, групові екскурсії та приватні заходи. Усю актуальну інформацію ви можете перевірити на офіційній сторінці Фейсбук.
