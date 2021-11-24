Нова Зеландія відкриється для іноземців вперше за весь час пандемії: умови в'їзду
Джерело:BBC
Нова Зеландія, яка майже 2 роки була закритою для туристів, оголосила про відкриття кордонів для тих, хто вже вакцинувався. Проте є деякі нюанси.
Уряд країни зазначає, що кордони відкриватимуть поступово, а іноземні туристи зможуть відвідати Нову Зеландію лише з наступного року. Розповідаємо про найголовніше.
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Коли Нова Зеландія відкриє кордони для іноземців
Слідом за Австралією, нововведення у якій набудуть чинності із 1 грудня, впустити туристів наважилася і Нова Зеландія. Острівна країна розробила поетапний план, який повинен "знизити будь-які потенційні впливи на систему охорони здоров'я Нової Зеландії".
- З 16 січня 2022 року до країни дозволять повернутися новозеландцям і резидентам країни, які перебувають в Австралії.
- З 13 лютого 2022 року дозволять в’їзд всім новозеландцям, які перебувають в інших країнах.
- Іноземні туристи зможуть відвідати Нову Зеландію лише із 30 квітня 2022 року.
Як діятимуть нові правила
Згідно із нововведеннями, усі, хто в'їжджає у Нову Зеландію повинні:
- бути повністю вакциновані від коронавірусу,
- здати тест на коронавірус після в’їзду на територію країни,
- відбути 7-денну самоізоляцію (навіть за наявності негативного тесту на COVID-19).
За словами міністра охорони здоров’я Кріса Гіпкінса, такий план допоможе уникнути ризиків.
COVID-19 у Новій Зеландії
- Нова Зеландія була однією з перших країн світу, яка закрила свої кордони під час першої хвилі розповсюдження COVID-19. Завдяки цьому їй вдалося максимально знизити рівень захворюваності.
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У країні вакциновано 80% дорослого населення.
- У листопаді 2021 року у Новій Зеландії зафіксували спалах захворюваності, спричинений штамом "Дельта".