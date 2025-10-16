Замість того, щоб дотримуватися суворого розкладу, мешканці Соммарея підпорядковуються природним ритмам навколишнього середовища. Про причини такого рішення розповідає 24 Канал з посиланням на Wion.

Чому на острові Соммарей відмовилися від часу?

Полярний день

Острівна громада Соммарея з середини травня до кінця липня переживає унікальне явище: полярне сяйво, під час якого сонце видно навіть опівночі. Це вічне денне світло змусило мешканців кинути виклик традиційним уявленням про час, зробивши звичний розклад застарілим.

У 2019 році жителі Соммареї розпочали кампанію, спрямовану на перетворення острова на першу у світі "зону, вільну від часу". Ініціатива має на меті зменшити стрес і сприяти більш розслабленому способу життя, прибравши годинники з громадських місць і заохочуючи діяльність, засновану на особистих уподобаннях, а не на жорсткому розкладі.

Туризм і увага з усього світу

Соммарей став унікальним місцем для туристів, які прагнуть втекти від обмежень сучасного життя та часу. Приголомшливі пейзажі острова та нетрадиційний підхід до життя дають можливість гостям відключитися від повсякденного тиску суспільства. Місцевий бізнес використовує цю тенденцію, пропонуючи житло та екскурсії, які підкреслюють філософію життя без годинника.



Острів Соммарей відмовився від часу / Фото David Jensen / Jensen Media

Однак стиль життя без годинника не позбавлений недоліків. Критики попереджають, що відсутність стандартного часу може призвести до плутанини й порушити роботу основних служб. Координація транспортних перевезень та реагування на надзвичайні ситуації створює значні проблеми.

Наслідки експерименту

Експеримент острова спонукає до переоцінки ролі часу в сучасному світі. У той час, як у дедалі більше домінують жорсткі графіки та дедлайни, унікальний підхід Соммарея пропонує переконливий альтернативний спосіб життя.

Прийняття гнучкості та узгодження з природними ритмами часто може сприяти більш гармонійному способу життя, зауважує nordnorge.

