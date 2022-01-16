Рішення було прийнято з огляду на те, що зараз випадки зараження не такі серйозні і дедалі менше людей госпіталізуються.

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Норвегія знімає частину обмежень

В країні досить високий рівень вакцинації, тому влада вважає, що настав час поступово пом'якшувати заходи. При цьому кількість інфекцій й надалі зростає.

Ми зараз на новому етапі пандемії. Ми знаємо, що "Omicron" викликає менш серйозну захворюваність і що ймовірність потрапити до лікарні зменшується,

– зауважив прем'єр-міністр Йонас Гар Стере.

Відповідно до нових правил, в Норвегії будуть послабленні наступні обмеження:

дитячі садки та початкові школи більше не обмежуватимуть кількість дітей на одній території. Тепер вони можуть проводити активні заходи на свіжому повітрі без обмежень;

дорослі можуть займатися на відкритому повітрі, як зазвичай, а також спілкуватися з іншими, якщо це необхідно;

крім того, дорослі зможуть перебувати в ресторанах та інших питних закладах до 23:00, а правила карантину будуть пом’якшені.

Водночас ми пом'якшуємо правила карантину та просимо муніципалітети надавати пріоритет ресурсам, де поширення інфекції найбільше,

– додав Стере.

Тобто, відповідальні органи кожного муніципалітету зможуть прийняти рішення про нові правила та за потреби посилити чинні.

Правила в'їзду для іноземців – незмінні

Щодо в'їзду іноземних громадян й тих, хто повертається, умови в'їзду залишаються такими, як раніше.

Усі, хто в'їжджає до Норвегії, зобов'язані зареєструвати свій в'їзд перед поїздкою. Крім того, кожен має пройти обов'язкове тестування після прибуття до Норвегії.

Прибулим необхідно надати дійсний паспорт про вакцинацію або довідку про одужання. Ті, хто не має таких документів, повинні пройти тестування перед виїздом з Норвегії.

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Туристи та особи, які повертаються з районів, де поширюється вимога карантину, але у них відсутні докази про щеплення чи одужання, повинні перебувати на самоізоляції.

Згідно з заявою влади, мандрівники з червоних, темно-червоних країн та регіонів, а також країн та регіонів за межами Європейської економічної зони (EEA), Швейцарії та Сполученого Королівства, перебуватимуть на 10-денному карантині. Він може бути закінчений достроково, якщо на 3-й день результат тесту буде негативний.

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