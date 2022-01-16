Решение было принято ввиду того, что сейчас случаи заражения не столь серьезны и все меньше людей госпитализируются.

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Норвегия снимает часть ограничений

В стране достаточно высокий уровень вакцинации, поэтому власти считают, что пора постепенно смягчать меры. При этом количество инфекций продолжает расти.

Мы сейчас на новом этапе пандемии. Мы знаем, что "Omicron" вызывает менее серьезную заболеваемость и что вероятность попасть в больницу уменьшается,

– заметил премьер-министр Йонас Гар Стере.

Согласно новым правилам, в Норвегии будут ослаблены следующие ограничения:

детские сады и начальные школы не будут больше ограничивать количество детей на одной территории. Теперь они могут проводить активные мероприятия на открытом воздухе без ограничений;

взрослые могут заниматься на открытом воздухе, как обычно, а также общаться с другими, если это необходимо;

кроме того, взрослые смогут находиться в ресторанах и других питейных заведениях до 23:00, а правила карантина будут смягчены.

В то же время мы смягчаем правила карантина и просим муниципалитеты предоставлять приоритет ресурсам, где распространение инфекции больше,

– добавил Стере.

То есть, ответственные органы каждого муниципалитета смогут принять решение о новых правилах и при необходимости усилить действующие.

Правила въезда для иностранцев – неизменны

Относительно въезда иностранных граждан и возвращающихся, условия въезда остаются такими, как раньше.

Все въезжающие в Норвегию обязаны зарегистрировать свой въезд перед поездкой. Кроме того, каждый должен пройти обязательное тестирование по прибытии в Норвегию.

Прибывшим необходимо предоставить действительный паспорт о вакцинации или справку о выздоровлении. Те, у кого нет таких документов, должны пройти тестирование перед выездом из Норвегии.

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Туристы и лица, возвращающиеся из районов, где распространяется требование карантина, но у них отсутствуют доказательства прививки или выздоровления, должны находиться на самоизоляции.

Согласно заявлению властей, путешественники из красных, темно-красных стран и регионов, а также стран и регионов за пределами Европейской экономической зоны (EEA), Швейцарии и Соединенного Королевства, будут находиться на 10-дневном карантине. Он может быть окончен досрочно, если на 3-й день результат теста будет отрицательным.

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