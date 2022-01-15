Про нове правило повідомив виконувач обов'язків прессекретар президента Філіппін Карло Ногралес на брифінгу 14 січня. Зібрали найголовніше.

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Починаючи з 16 лютого 2022 року, підтвердження повної вакцинації стане вимогою для в'їзду всіх іноземних громадян,

– йдеться у заяві.

Ногралес зазначив, що від вимог звільняються:

діти до 18 років,

люди, які за медичними показаннями не можуть отримати вакцину,

іноземні дипломати або власники візи Е-9.

Він також повідомив про те, що туристи повинні здати ПЛР-тест не за 72, а за 48 годин до в'їзду в країну.

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