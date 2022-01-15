Про нове правило повідомив виконувач обов'язків прессекретар президента Філіппін Карло Ногралес на брифінгу 14 січня. Зібрали найголовніше.
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Починаючи з 16 лютого 2022 року, підтвердження повної вакцинації стане вимогою для в'їзду всіх іноземних громадян,
– йдеться у заяві.
Ногралес зазначив, що від вимог звільняються:
- діти до 18 років,
- люди, які за медичними показаннями не можуть отримати вакцину,
- іноземні дипломати або власники візи Е-9.
Він також повідомив про те, що туристи повинні здати ПЛР-тест не за 72, а за 48 годин до в'їзду в країну.
COVID-19 у Філіппінах: останні дані
- За даними Worldometer, станом на 14 січня 2022 року у Філіппінах виявлено 3 129 512 випадки зараження коронавірусом;
- На жаль, з них 52 815 летальних;
- Водночас 2 811 188 особи побороли хворобу.