Нідерланди спростили вимоги до тестів авіапасажирів з України

Джерело:avianews.com
Уряд Нідерландів змінив вимоги щодо тестування для авіапасажирів з України, Білорусі та інших країн, що віднесені до зони з високим ризиком зараження COVID-19. Нові правила діють з 16 березня.
Відтепер туристи можуть здати тільки один аналіз, а не два. Крім того, зробити це можна при виконанні деяких умов.
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Якщо ви прямуєте до аеропорту Амстердама з пересадкою, то можете пройти один ПЛР-тест, не більше ніж за 72 годин до прибуття в Нідерланди.
Пасажири, у яких Нідерланди – кінцева точка маршруту, тепер мають дві опції:
Зазначається, що мандрівників впустять на рейс лише за умови, що тести будуть негативними.
Нагадаємо, раніше Ісландія дозволила в'їзд всім, хто зробив щеплення від коронавірусу. Новий захід набула чинності 18 березня.
Також з 15 березня іноземні туристи можуть в'їхати на територію Китаю, подаючи ті самі документи, що й до пандемії. Однак спрощення в'їзду стосується тільки тих, хто вакцинувався від COVID-19 китайськими препаратами.