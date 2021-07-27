Дві європейські країни знову посилили умови в'їзду для іноземних туристів: що змінилося
Джерело:RUV
Уряд Ісландії та Нідерландів заявив, що посилює умови в'їзду для іноземних туристів. Нововведення в Ісландії почали діяти вже відсьогодні, 27 липня.
Змінені правила в'їзду до Нідерландів набудуть чинності трохи згодом. Як відомо, з 8 серпня.
Читайте також Нестандартний кемпінг: 5 глемпінгів, в які найкраще вирушити всією сім'єю на вихідні
Ісландія повертає вимогу ПЛР-тестування
З 27 липня мандрівники, зокрема вакциновані, при перетині кордону зобов'язані надати негативний результат тесту на COVID-19 або швидкий тест на антиген, зроблений не пізніше 72 годин до прибуття.
Таке рішення прийняв міністр охорони здоров'я Ісландії через ріст кількості нових заражень.За даними Worldometer, станом на 27 липня 2021 року в Ісландії виявлено 7 304 випадки зараження коронавірусом, з них 30 летальних.
Невакциновані особи продовжуватимуть надавати негативні результати тестів ПЛР і проходити подвійний ПЛР-скринінг з п'ятиденним карантином між ними, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що діти, народжені у 2005 році й пізніше, й надалі звільнятимуться від усіх прикордонних обмежень.
Влада також радить жителям Ісландії, у яких є знайомі по всій країні, пройти обстеження після прибуття, незалежно від того, є вони безсимптомними чи ні.
Нагадаємо, з 1 липня Ісландія заявила, що змінює правила перевірки на коронавірус тих, хто перетинає кордон. Обов'язкове ПЛР-тестування скасували для туристів, які нададуть довідку про вакцинацію.
Нідерланди змінюють умови в'їзду з 8 серпня
Як пише avianews.com, з 8 серпня для подорожей навіть з безпечних країн за межами ЄС доведеться показати сертифікат про повну вакцинацію, завершену не раніше ніж за 14 днів до поїздки, або ж негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 48 годин до в'їзду. Також можна пред'явити швидкий тест на антиген (термін дії 24 години).
Від тестів звільнені діти до 12 років.
Які вакцини визнають Нідерланди:
- Pfizer/BioNTech (Comirnaty);
- Astra Zeneca EU (Vaxzevria);
- Johnson & Johnson ((COVID-19 Vaccine) Janssen);
- Moderna (Spikevax);
- Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria);
- Serum Institute of India (Covishield);
- Sinopharm BIBP;
- Sinovac.
Нагадаємо, раніше Нідерланди прийняли рішення дозволити в'їзд українцям з будь-якою метою, зокрема туристичною. В'їзд українців – власників біометричних паспортів став можливий без обмежень і сертифікатів вакцинації.