Залізничні організації ще не прийняли остаточне рішення, але багато пасажирів вже занепокоєні майбутнім нічних залізничних подорожей в регіонах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Independent.

Чому нічні потяги можуть скасувати?

Громадська організація Oui au train de nuit (OuiTdN) висловила занепокоєння щодо можливого скасування двох ключових нічних поїздів, що з'єднують Париж з Берліном та Віднем, яке може відбутися вже в грудні 2025 року.

Залізнична лінія, яка спільно експлуатується австрійською залізницею ÖBB та французьким оператором SNCF, була повністю відновлена у 2023 році після дев'ятирічної перерви. Тоді пасажирів запевнили, що до осені 2024 року буде забезпечено щоденне сполучення. Наразі сервіс виконує лише 3 рейси на тиждень з Парижа в обидва кінці.

OuiTdN стверджує, що французький уряд розглядає можливість скасування субсидій для цих маршрутів через те, що він називає відсутністю зобов'язань з боку залізничних операторів.

Національна компанія французьких залізниць (SNCF) стикається з критикою через підготовку до потенційного скасування популярних поїздів, попри те, що ці маршрути регулярно працюють на повну потужність. За даними транспортного сайту Hurrail, попит на ці поїзди залишається високим, проте SNCF намагається підтримувати стабільне щоденне сполучення, що призводить до мінімальних рекламних зусиль.

Активісти організації OuiTdN стверджують, що SNCF не просуває і не продає квитки на поїзди Nightjet на своїй платформі SNCF Connect. Це відбувається навіть тоді, коли статистика показує, що понад 66 000 пасажирів скористалися цими маршрутами у 2024 році.

Міжнародні нічні поїзди у 2025 році перебувають у тій самій ситуації, що й національні нічні поїзди у 2015-му: SNCF погіршує якість послуг, тим самим спонукаючи державу відмовитися від них на тлі невідповідної нормативно-правової бази,

– йдеться в заяві громадської організації.

Активісти вже подали петицію до президента SNCF Жан-П'єра Фарана та президента Франції Еммануеля Макрона із закликом продовжити нічні поїзди. Громадська організація також закликає Національну компанію французьких залізниць, а також австрійську ÖBB та німецьку DB запровадити два щоденні нічні поїзди до Відня та Берліна.

