Сьогодні, 18 травня, відзначається Міжнародний день музеїв. До цього свята ми підготували добірку найцікавіших і найнеординарніших музеїв з усього світу.

Дивіться також Українка провела ніч у відомому музеї Лондона: як вона це зробила та скільки коштує квиток

Де розташовані незвичайні музеї світу?

Музей лійок

У німецькому місті Гіссен існує один із найнезвичніших музеїв Європи – музей лійок Giesskannenmuseum, розповідається у Atlas Obscura. Тут зібрали понад тисячу лійок найрізноманітніших форм, кольорів і матеріалів: від старовинних металевих до сучасних дизайнерських моделей. Розташований музей просто на даху торгового центру, а відвідати його можна безкоштовно.



Музей лійок / фото Вікіпедії

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Музей відкрили у 2011 році за підтримки міста та місцевої артгрупи. Ідея виникла не випадково: назва "Гіссен" у перекладі означає "поливати". Більшість експонатів сюди приносять самі люди, а разом із лійками передають і особисті історії чи спогади, пов'язані з ними. У колекції можна побачити не лише садові аксесуари, а й справжні артоб'єкти.

А ви знали, що на Техно 24 стартував великий розіграш техніки? Шукайте клікабельні гаджети у матеріалах рубрики "Інновації", накопичуйте монетки та вигравайте навушники OPPO. Головний приз – стильний смартфон ОРРО Reno15 F – розіграємо 16 червня. Не пропустіть свій шанс!

Деякі лійки виготовлені з кераміки, інші з пластику чи металу, а окремі більше нагадують витвори мистецтва, ніж звичайний предмет для поливу рослин. Окрім цього, у музеї зберігають старовинні гравюри та ілюстрації 19 століття, де лійки зображені у різних життєвих сценах. А ще заклад співпрацює з мистецьким проєктом, який допомагає "прилаштовувати" занедбані кімнатні рослини у нові домівки.

Музей культових цукерок

У місті Берлінгейм працює незвичний музей, присвячений культовим цукеркам PEZ та знаменитим дозаторам для них, що вперше з'явились у 1927 році. У Burlingame Museum of Pez Memorabilia зібрали сотні рідкісних фігурок і тематичних диспенсерів, які давно стали предметом колекціонування у всьому світі. Історія PEZ почалася ще у Відні, коли кондитер Едуард Хаас III створив м'ятні цукерки Pfefferminz.



Музей цукерок PEZ / фото Atlas Obscura

Згодом для них з'явився спеціальний дозатор, схожий на запальничку, який спершу навіть рекламували як альтернативу курінню. З часом PEZ перетворився на справжній попкультурний феномен. Сьогодні у світі проходять тематичні зустрічі колекціонерів, а окремі рідкісні диспенсери продають за тисячі доларів. У музеї в Каліфорнії можна побачити понад 550 персонажів, яких коли-небудь випускала компанія PEZ.

Одна з головних родзинок колекції – це найбільший у світі дозатор PEZ у формі сніговика. Також тут зберігаються авторські та рідкісні моделі, які майже неможливо знайти в продажу. Музей створили колекціонери Ґері та Ненсі Досс. Спочатку це був магазин комп'ютерної техніки, але згодом особиста колекція настільки збільшилася, що приміщення перетворили на окремий музей PEZ.

Найбільша голуб'ятня у світі

Серед піщаних дюн і викривлених сосен природного парку Бренья-і-Марісмас-дель-Барбате на атлантичному узбережжі Іспанії ховається незвичайна історична споруда 18 століття – найбільша голуб'ятня у світі, розповідається у Travel Tomorrow.

Як виглядає найбільша голуб'ятня у світі / інстаграм montorocarrion

Сьогодні вона входить до складу приватного бутик-готелю та вважається однією з найцікавіших архітектурних пам'яток регіону. За білими кам'яними стінами досі збереглися понад 7770 теракотових гнізд для птахів. Усередині лабіринт високих стін створює дивовижно спокійну атмосферу, а в центральному дворі колись облаштували спеціальний канал із водою, де голуби могли пити та купатися у безпеці. У часи свого розквіту маєток виробляв до 15 тонн гуано на рік.

Пташиний послід тоді вважався цінною сировиною: його використовували для виготовлення пороху та як добриво для вирощування конопель і тютюну. Частину голубів брали на кораблі, що вирушали до Америки – одні ставали поштовими птахами, інші ж потрапляли на кухню моряків. Сьогодні відвідати історичну голуб'ятню можна безкоштовно, щоправда, лише з дозволу персоналу готелю.

Дивіться також Люди плачуть і непритомніють, але йдуть на них знов і знов: 3 найстрашніші гірки у світі

Найбільша колекція кліщів

У місті Стейтсборо на території Georgia Southern University розташований один із найнезвичніших наукових архівів світу National Tick Collection – це найбільша колекція кліщів на планеті. У зібранні налічується понад мільйон екземплярів і близько 860 видів кліщів, привезених з усіх континентів Землі.

Найбільша колекція кліщів / фото Robbie Pavey

Паразитів збирали у найрізноманітніших кліматичних умовах. Колекцію почали формувати ще на початку 20 століття в лабораторії Rocky Mountain у штаті Монтана. У 1980-х її передали до Smithsonian Institution, але через нестачу місця та фінансування архів згодом перевезли до університету в Джорджії, де він зберігається й нині.

Попри моторошну репутацію, колекція має велике значення для науки. Саме кліщі переносять небезпечні хвороби, серед яких хвороба Лайма, плямиста гарячка Скелястих гір та африканська кліщова гарячка. Тому дослідження цих паразитів допомагає вченим краще вивчати способи поширення інфекцій і методи боротьби з ними.

Які ще новини вам будуть цікаві?

Раз ми вже говоримо про музеї, варто згадати ще один цікавий український проєкт, який переносить музейний досвід у цифровий вимір. В Україні у 2025 році з'явилася перша мережа музеїв у віртуальній реальності VR KOLO. Це ініціатива, що об'єднала одразу п'ять музейних закладів із різних регіонів у спільний цифровий простір, де відвідувачі можуть буквально за кілька секунд "переміщатися" між різними локаціями, використовуючи VR-шолом.

Проєкт презентували у "Медіацентр Україна". Його мета не лише зробити культурну спадщину доступнішою, а й зберегти її, особливо ті об'єкти, які постраждали під час війни. Оцифровані експонати відтворюються з максимальною деталізацією: з автентичними текстурами, світлом і навіть звуковим супроводом, що дозволяє глибше зануритися в історію.