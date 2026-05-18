Сегодня, 18 мая, отмечается Международный день музеев. К этому празднику мы подготовили подборку самых интересных и неординарных музеев со всего мира.

Где расположены необычные музеи мира?

Музей воронки

В немецком городе Гиссен существует один из самых необычных музеев Европы – музей воронки Giesskannenmuseum, рассказывается в Atlas Obscura. Здесь собрали более тысячи леек самых разнообразных форм, цветов и материалов: от старинных металлических до современных дизайнерских моделей. Расположен музей прямо на крыше торгового центра, а посетить его можно бесплатно.



Музей воронки / фото Википедии

Музей открыли в 2011 году при поддержке города и местной арт-группы. Идея возникла не случайно: название "Гиссен" в переводе означает "поливать". Большинство экспонатов сюда приносят сами люди, а вместе с воронками передают и личные истории или воспоминания, связанные с ними. В коллекции можно увидеть не только садовые аксессуары, но и настоящие арт-объекты.

Некоторые лейки изготовлены из керамики, другие из пластика или металла, а отдельные больше напоминают произведения искусства, чем обычный предмет для полива растений. Кроме этого, в музее хранят старинные гравюры и иллюстрации 19 века, где лейки изображены в различных жизненных сценах. А еще заведение сотрудничает с художественным проектом, который помогает "пристраивать" заброшенные комнатные растения в новые дома.

Музей культовых конфет

В городе Берлингейм работает необычный музей, посвященный культовым конфетам PEZ и знаменитым дозаторам для них, впервые появившихся в 1927 году. В Burlingame Museum of Pez Memorabilia собрали сотни редких фигурок и тематических диспенсеров, которые давно стали предметом коллекционирования во всем мире. История PEZ началась еще в Вене, когда кондитер Эдуард Хаас III создал мятные конфеты Pfefferminz.



Музей конфет PEZ / фото Atlas Obscura

Впоследствии для них появился специальный дозатор, похожий на зажигалку, который сначала даже рекламировали как альтернативу курению. Со временем PEZ превратился в настоящий поп-культурный феномен. Сегодня в мире проходят тематические встречи коллекционеров, а отдельные редкие диспенсеры продают за тысячи долларов. В музее в Калифорнии можно увидеть более 550 персонажей, которых когда-либо выпускала компания PEZ.

Одна из главных изюминок коллекции – это самый большой в мире дозатор PEZ в форме снеговика. Также здесь хранятся авторские и редкие модели, которые почти невозможно найти в продаже. Музей создали коллекционеры Гэри и Нэнси Досс. Сначала это был магазин компьютерной техники, но впоследствии личная коллекция настолько увеличилась, что помещение превратили в отдельный музей PEZ.

Самая большая голубятня в мире

Среди песчаных дюн и искривленных сосен природного парка Бренья-и-Марисмас-дель-Барбате на атлантическом побережье Испании скрывается необычное историческое сооружение 18 века – самая большая голубятня в мире, рассказывается в Travel Tomorrow.

Как выглядит самая большая голубятня в мире / инстаграм montorocarrion

Сегодня она входит в состав частного бутик-отеля и считается одной из самых интересных архитектурных памятников региона. За белыми каменными стенами до сих пор сохранились более 7770 терракотовых гнезд для птиц. Внутри лабиринт высоких стен создает удивительно спокойную атмосферу, а в центральном дворе когда-то обустроили специальный канал с водой, где голуби могли пить и купаться в безопасности. Во времена своего расцвета имение производило до 15 тонн гуано в год.

Птичий помет тогда считался ценным сырьем: его использовали для изготовления пороха и как удобрение для выращивания конопли и табака. Часть голубей брали на корабли, отправлявшиеся в Америку – одни становились почтовыми птицами, другие же попадали на кухню моряков. Сегодня посетить историческую голубятню можно бесплатно, правда, только с разрешения персонала отеля.

Самая большая коллекция клещей

В городе Стейтсборо на территории Georgia Southern University расположен один из самых необычных научных архивов мира National Tick Collection – это самая большая коллекция клещей на планете. В собрании насчитывается более миллиона экземпляров и около 860 видов клещей, привезенных со всех континентов Земли.

Самая большая коллекция клещей / фото Robbie Pavey

Паразитов собирали в самых разнообразных климатических условиях. Коллекцию начали формировать еще в начале 20 века в лаборатории Rocky Mountain в штате Монтана. В 1980-х ее передали в Smithsonian Institution, но из-за недостатка места и финансирования архив впоследствии перевезли в университет в Джорджии, где он хранится и сейчас.

Несмотря на жуткую репутацию, коллекция имеет большое значение для науки. Именно клещи переносят опасные болезни, среди которых болезнь Лайма, пятнистая лихорадка Скалистых гор и африканская клещевая лихорадка. Поэтому исследование этих паразитов помогает ученым лучше изучать способы распространения инфекций и методы борьбы с ними.

Раз мы уже говорим о музеях, стоит упомянуть еще один интересный украинский проект, который переносит музейный опыт в цифровое измерение. В Украине в 2025 году появилась первая сеть музеев в виртуальной реальности VR KOLO. Это инициатива, объединившая сразу пять музейных учреждений из разных регионов в общее цифровое пространство, где посетители могут буквально за несколько секунд "перемещаться" между различными локациями, используя VR-шлем.

Проект презентовали в "Медиацентр Украина". Его цель не только сделать культурное наследие доступной, но и сохранить ее, особенно те объекты, которые пострадали во время войны. Оцифрованные экспонаты воспроизводятся с максимальной детализацией: с аутентичными текстурами, светом и даже звуковым сопровождением, что позволяет глубже погрузиться в историю.