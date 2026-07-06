Мандрівка до екзотичних куточків світу часто приховує несподіванки, які змушують по-іншому поглянути на дику природу. Як пише відоме видання Daily Mail, цей випадок яскраво демонструє важливість дотримання правил безпеки під час подорожей.

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Чому мандрівниця запідозрила обман?

Першою зупинкою на екскурсійному маршруті став відомий заповідник Fogg Dam Reserve. Саме там туристка зіткнулася з незрозумілим для неї обмеженням, яке спочатку викликало обурення.

Перше, що ми побачили, був заповідник Fogg Dam Reserve, але через те, що зараз сезон дощів, нам не дозволили вийти з автомобіля. Я подумала: "Це шахрайство?". В рекламі вказано, що ви можете гуляти навколо,

– розповіла Міллі Маклей.

Реакція туристки на заборону: дивитись відео

Проте гід швидко пояснив пасажирам причину такої суворої заборони. Виявилося, що у цій місцевості мешкають тисячі небезпечних хижаків.

Хтось запитав, чому нам не дозволяють, і це тому, що в цьому районі є тисячі гребенястих крокодилів, які вбивають людей,

– додала мандрівниця.

Чим небезпечні місцеві хижаки?

Національний парк Какаду є домівкою для близько 10 відсотків популяції гребенястих крокодилів Північної території, яка загалом налічує 100 000 особин. Ці рептилії становлять набагато більшу загрозу для людини, ніж звичайні прісноводні крокодили.

Вони еволюціонували для нападу із засідки. Вони можуть буквально бути в калюжах, і ви не зможете їх побачити. Вони не створюють жодних брижів на воді, коли рухаються, тому ви навіть не дізнаєтеся, що хтось переслідує вас або збирається напасти. Єдиний момент, коли ви дізнаєтеся, це коли він кинеться на вас, і тоді буде занадто пізно. Тож я думаю, що це цілком справедливо, що вони не випускають вас із фургона,

– поділилася висновками туристка.

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Що радять офіційні відомства?

Місцева влада закликає мандрівників бути максимально обачними. Офіційні представники наголошують, що небезпека може підстерігати у найнесподіваніших місцях.

Не дозволяйте назві ввести вас в оману – гребенястих крокодилів можна знайти за 200 кілометрів від узбережжя, вони мешкають у прісній або солоній воді. Особливо це стосується періодів сильних дощів, коли річки піднімаються, створюючи легкий прохід для крокодилів. Крокодили можуть долати до кілометра по суші, залишатися прихованими протягом тривалого часу вглиб суші, залишатися під водою без руху під час полювання і бігати неймовірно швидко. Тільки те, що ви їх не бачите, не означає, що їх там немає,

– повідомляє Уряд Північної території.

Подорожі дикими куточками планети завжди дарують незабутні емоції, але вони вимагають беззаперечної поваги до природи. Завжди дослухайтеся до порад місцевих гідів та звертайте увагу на попереджувальні знаки, адже ваша безпека – це головна запорука вдалої мандрівки.