Путешествие в экзотические уголки мира часто таит в себе неожиданности, которые заставляют по-новому взглянуть на дикую природу. Как пишет известное издание Daily Mail, этот случай наглядно демонстрирует важность соблюдения правил безопасности во время путешествий.

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Почему путешественница заподозрила обман?

Первой остановкой на экскурсионном маршруте стал известный заповедник Fogg Dam Reserve. Именно там туристка столкнулась с непонятным для нее ограничением, которое сначала вызвало возмущение.

Первое, что мы увидели, был заповедник Fogg Dam Reserve, но из-за того, что сейчас сезон дождей, нам не разрешили выйти из автомобиля. Я подумала: "Это мошенничество?". В рекламе указано, что можно гулять по окрестностям,

– рассказала Милли Маклей.

Реакция туристки на запрет: смотреть видео

Однако гид быстро объяснил пассажирам причину такого строгого запрета. Оказалось, что в этой местности обитают тысячи опасных хищников.

Кто-то спросил, почему нам не разрешают, и это потому, что в этом районе обитают тысячи гребенчатых крокодилов, которые убивают людей,

– добавила путешественница.

Чем опасны местные хищники?

Национальный парк Какаду является домом для около 10 процентов популяции гребенчатых крокодилов Северной территории, которая в целом насчитывает 100 000 особей. Эти рептилии представляют гораздо большую угрозу для человека, чем обычные пресноводные крокодилы.

Они эволюционировали для нападения из засады. Они могут буквально находиться в лужах, и вы не сможете их увидеть. Они не создают никаких ряби на воде, когда двигаются, поэтому вы даже не узнаете, что кто-то преследует вас или собирается напасть. Единственный момент, когда вы это поймете, – это когда он набросится на вас, и тогда будет уже слишком поздно. Поэтому я думаю, что вполне справедливо, что вас не выпускают из фургона,

– поделилась выводами туристка.

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Что советуют официальные ведомства?

Местные власти призывают путешественников быть максимально осторожными. Официальные представители подчеркивают, что опасность может подстерегать в самых неожиданных местах.

Не позволяйте названию ввести вас в заблуждение – гребенчатых крокодилов можно встретить в 200 километрах от побережья, они обитают в пресной или соленой воде. Особенно это касается периодов сильных дождей, когда реки разливаются, создавая легкий проход для крокодилов. Крокодилы могут преодолевать до километра по суше, оставаться незамеченными в течение длительного времени в глубине суши, оставаться под водой без движения во время охоты и бегать невероятно быстро. Только то, что вы их не видите, не означает, что их там нет,

– сообщает правительство Северной территории.

Путешествия по диким уголкам планеты всегда дарят незабываемые эмоции, но они требуют безусловного уважения к природе. Всегда прислушивайтесь к советам местных гидов и обращайте внимание на предупреждающие знаки, ведь ваша безопасность – это главная залога удачного путешествия.