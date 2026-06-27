Наша планета наповнена дивовижними парадоксами – поки в одній точці люди борються за кожну краплю вологи, в іншій небо щодня виливає на голови тонни води, змушуючи пристосовуватися до немислимого. І це лише один приклад, а 24 Канал розповість докладніше про кілька таких.

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Кипляча палітра ефіопського пекла

Навіть у найсуворіших резерваціях природи, де тиск у 150 разів перевищує норму або вода кипить від підземного жару, життя знаходить лазівку. Одне з таких дивовижних місць розташоване у самому серці западини Данакіль в Ефіопії – це Даллол, місце, яке вважають найспекотнішим заселеним пунктом на Землі.

Середньорічна температура тут тримається на позначці близько 35 градусів, а вдень стовпчик термометра часто й легко перетинає межу у 50 градусів. Ця гігантська природна лабораторія лежить на 125 метрів нижче рівня моря, утворюючи унікальну тектонічну депресію (так називають заглиблення земної поверхні, які лежать нижче рівня моря або навколишнього рельєфу).

І це ще не все. Тут земля буквально дихає отрутою – кислотні джерела з ультранизьким рівнем pH 0,25 та температурою води до 94 градусів забарвлюють пейзаж у фантастичні відтінки жовтого, зеленого та червоного. У NASA навіть використовують Даллол як земний аналог Марса, вивчаючи межі виживання живих організмів.

Ось який вигляд має Даллол в Ефіопії: дивіться відео JordenTually

Космічна сухість Чилі та несподівані рішення

Якщо ви вважаєте, що пустеля – це просто багато піску, ласкаво просимо до Атаками у Чилі. Це найсухіша неполярна пустеля у світі, де середній рівень опадів не перевищує 15 міліметрів на рік, а в деяких районах дощу не бачили роками. І все ж люди тут живуть.

Місцеві громади адаптувалися завдяки унікальним "уловлювачам туману" (camanchaca) – це величезні сітки, які натягують на пагорбах. Вони збирають вологу просто з повітря для пиття та сільського господарства.

Ба більше, у тих локаціях, куди стікає талий сніг з Анд, люди століттями вирощують стійкі культури – кукурудзу та люцерну. А ще й розводять лам і альпак.

Люди навчилися виживати навіть в суворих умовах Атаками: дивіться відео MarkandAsya

Життя під куполом вічного дощу в Індії

На протилежному полюсі екстриму перебуває індійське селище Мавсінрам у штаті Мегалая – найвологіше місце на планеті. Тут випадає понад 10 000 міліметрів опадів на рік. Ця кількість води еквівалентна нормі опадів багатьох посушливих регіонів за кілька років. У червні 2026 року селище встановило черговий рекорд, коли за одну добу випало неймовірні 526,4 міліметра дощу.

Місцеві жителі навчилися віртуозно пристосовуватися до водної облоги. Вони вирощують траву на дахах, щоб приглушити гуркіт крапель, та плетуть "живі мости" з коріння дерев, які з часом стають лише міцнішими від вологи. І, звісно, свої будинки люди споруджують із похилими крутими дахами, щоб вода стрімко стікала й не затримувалася.

Ясна річ, парасольки тут майже марні – шквальний вітер і сильні потоки води ламають їх за лічені хвилини. Замість них використовують кнуп (knup) – величезний щит у формі черепашачого панцира. Його плетуть із бамбука, очерету та бананового листя, іноді додаючи пластик. Кнуп одягають на голову, але він повністю закриває ще й спину аж до колін. Так тіло захищене від дощу, а руки вільні для роботи.

Життя під вічним дощем у Мавсінрамі має вкрай цікаві особливості: дивіться відео AgeOfStoriesUrdu

Які ще таємниці ховають екстремальні куточки Землі?

Супутникові спостереження останніх років дозволили виявити точки, де температура під час полярної ночі здатна опускатися до неймовірних показників. Найхолодніше місце на планеті розташоване Східно-Антарктичному плато – там зафіксували мінус 98 градусів.

Водночас на цьому ж континенті існують унікальні безсніжні оази, де з льодовика Тейлора витікає знаменитий іржаво-червоний потік, який називають "кривавим" водоспадом Антарктиди. Він утворюється через окиснення заліза в надсолоній воді, яка мільйони років перебувала в ізоляції під товщею криги.

А от посеред спекотної землі у штаті Нью-Мексико у США ховається лавова трубка вулкана Бандера, де температура стабільно тримається нижче 0 вже кілька тисячоліть. Ця унікальна льодяна печера посеред пустелі не тане завдяки особливій пористій структурі стін, яка затримує холодне повітря і захищає внутрішній простір від зовнішнього тепла.