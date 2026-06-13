Віта Моліне подалася у подорож із братом – вони прагнули здобути унікальний досвід, тому свідомо шукали локації далеко від популярних туристичних маршрутів. 24 Канал із посиланням на Mirror розповідає, чим найбільше вразив мандрівників південь Італії.

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Чому туристи вирішили ігнорувати застереження про небезпеку в Неаполі?

Для своєї нової мандрівки Віта та її брат обрали Неаполь – південне італійське місто, славетне своєю піцою, бурхливим нічним життям та гамірними вулицями. Проте на мандрівників посипався шквал здивованих запитань від близьких – ті описували місто як "підозріле" та "лячне". Дехто навіть переконував, що це "найнебезпечніше місто у світі".

Схвильована жінка вирішила пошукати інформацію в соцмережах і натрапила на безліч дописів, які наполегливо застерігали від поїздок до Неаполя. Мовляв, місто випромінює "атмосферу викрадення людей". Попри легкий мандраж, Віта вирішила не скасовувати поїздку, і згодом цей досвід став для неї чудовим нагадуванням про те, що не варто вірити всьому в інтернеті.

Дійсно, на позір місто скидалося на занедбане – з розбитими дорогами та розписаними графіті стінами, проте у цьому хаосі вже відчувався особливий шарм. Ба й почалося все з приємності – власник орендованого помешкання особисто приїхав до аеропорту на авто, щоб забрати гостей. Це стало першим яскравим свідченням неймовірної доброти та гостинності місцевих.

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Чим вразив туристів Неаполь?

Першого ж ранку мандрівники вирушили досліджувати Іспанський квартал. Віта була вражена його лабіринтами брукованих вулиць, гамірними ринками, яскравими вітринами магазинів та будинками, прикрашеними прапорцями.

Рясніло місто також і зображеннями Дієго Марадони, колишнього футбольного маестро місцевого клубу "Наполі", якого у Неаполі майже обожнюють. Загалом проста прогулянка містом перетворилася на справжню пригоду – повз пішоходів на вузьких вуличках постійно проносилися мопеди, навколо вирував натовп, і від розмаїття деталей просто розбігалися очі.

Далі туристи вирішили піднятися до замку Кастель-Сант-Ельмо, що височіє над містом. Їхній шлях пролягав повз красиві вілли та каскади пастельних багатоквартирних будинків. Дослідження замку та його стін забезпечило захопливі краєвиди на Неаполітанську затоку та на гору Везувій, яка немов зловісно височіє над Неаполем із півдня.

Подорож не була б повною без відвідування місця, відомого у всьому світі – стародавнього міста Помпеї, знищеного виверженням вулкана у 79 році. Сьогодні це одна з найкраще збережених історичних пам'яток на планеті, де туристи можуть побачити все – від житлових будинків та судів до стародавніх виноградників. Дорога туди потягом зайняла всього пів години.

Після насиченого дня мандрівники повернулися до Неаполя, щоб провести вечір за келихом напою та смачною вечерею. Нічне життя міста справило на Віту незабутнє враження – усе починається з келиха Апероль Шприц в одному з численних барів міста, а продовжується дегустацією надзвичайної неаполітанської піци, яку багато хто називає найкращою у світі.

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Загальний висновок із поїздки Віта зробила дуже простий. Безвідносно до відгуків в інтернеті, якщо ви плануєте поїздку до Неаполя – обов'язково їдьте, адже це місто варте кожної хвилини вашого часу.

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