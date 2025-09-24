Але чи знали ви, що під сотню років тому тут був цілий потужний курорт, званий e народі польською Рів'єрою? 24 Канал із посиланням на Culture.pl та ukrainian_travels розповість про це докладніше.

Який мав вигляд забутий курорт на Українському Поділлі у Заліщиках?

Це місто, Заліщики, розташоване на Тернопільщині, – не звичайний райцентр, а місце з унікальним туристичним потенціалом. Адже тут дуже красиво завдяки особливим краєвидам, які формують вигини Дністра.

А все завдяки Дністровському каньйону – одному з найбільших у Європі, адже він простягається на близько 250 кілометрів. Відтак Заліщики славляться чудовим кліматом, смачною місцевою їжею та мальовничою природою.

Зверніть увагу: Заліщики лежать на такому собі півострові, утвореному меандрами Дністра, що огинає це місто на 360 градусів – ось так і сформувалася унікальна панорама.

Але колись Заліщики були навіть чимось значно більшим. До 1939 року тут був один із найпопулярніших європейських курортів, що навіть у народі здобув славу "польської Рів'єри".

Сюди ходив прямий потяг із Варшави, а береги Дністра були вщент забудовані пансіонатами та будинками відпочинку. Окрім красивенної набережної, там були два великі піщані пляжі – "Сонячний" та "Тінистий", і навіть нудистський пляж.

Проте після Другої світової все змінилося, а великі повені на Дністрі у 60-х роках взагалі знищили ці пляжі, радянці ж їх не відновлювали. Лише фотографії зараз нагадують про ті часи розкоші. Тож сьогодні тут місце більше для тих, хто шукає спокою, мальовничих краєвидів та історичної атмосфери.

