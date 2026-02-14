Для романтичних подій або просто ідеальної прогулянки вдвох важливо обрати місце, яке справді захоплює дух. Ми підібрали саме такі локації, спираючись на рекомендації BBC.
Де розташовані найкрасивіші локації для пар?
- Шотландське нагір'я
Це один із найромантичніших напрямків Європи для гарних церемоній. Дикі пейзажі, озера, тумани та старовинні замки створюють атмосферу казки, а усамітнення дозволяє повністю зосередитися на моменті.
Шотландське нагір'я / фото TheCaryls
- Санторіні, Греція
Білі будиночки з блакитними дахами, захопливі заходи сонця та вид на Егейське море роблять острів одним із найпопулярніших місць для романтичних церемоній. А ще це класне місце для медового місяця.
- Маттергорн, Швейцарія
Гора Маттергорн у курортному містечку Церматт визнана найромантичнішим місцем у світі: її оцінили позитивно 98,66 відсотків пар, розповідає Travel Leisure. Немов казкове поселення серед Альп, Церматт створює ідеальні декорації для романтичної подорожі. Місто повністю вільне від автомобілів і забруднення, тут панує атмосфера затишку: дерев'яні шале, гірськолижні схили та елегантні готелі
Швейцарські Альпи / фото Travel Leisure
- Ісландія
Водоспади, чорні пляжі, вулкани та північне сяйво роблять країну одним із найбільш унікальних місць для втечі удвох. Тут можна організувати церемонію буквально серед дикої природи.
Які є романтичні локації в Україні?
Дізнайтесь, які локації України є найромантичнішими. Наприклад, тунель кохання – одне з таких місць, яке символізує справжні почуття та долю. Особливо влітку там безмежно гарно, адже все зелене, навколо одна природа.
Також не забуваємо і про карпатські вершини з панорамними краєвидами, які дарують неймовірні емоції та відчуття свободи. Пропозиція на тлі гір і неба стає по-справжньому незабутньою й перетворюється на спогад на все життя.