Для романтичних подій або просто ідеальної прогулянки вдвох важливо обрати місце, яке справді захоплює дух. Ми підібрали саме такі локації, спираючись на рекомендації BBC.

Де розташовані найкрасивіші локації для пар?

Шотландське нагір'я

Це один із найромантичніших напрямків Європи для гарних церемоній. Дикі пейзажі, озера, тумани та старовинні замки створюють атмосферу казки, а усамітнення дозволяє повністю зосередитися на моменті.

Шотландське нагір'я / фото TheCaryls

Санторіні, Греція

Білі будиночки з блакитними дахами, захопливі заходи сонця та вид на Егейське море роблять острів одним із найпопулярніших місць для романтичних церемоній. А ще це класне місце для медового місяця.

Маттергорн, Швейцарія

Гора Маттергорн у курортному містечку Церматт визнана найромантичнішим місцем у світі: її оцінили позитивно 98,66 відсотків пар, розповідає Travel Leisure. Немов казкове поселення серед Альп, Церматт створює ідеальні декорації для романтичної подорожі. Місто повністю вільне від автомобілів і забруднення, тут панує атмосфера затишку: дерев'яні шале, гірськолижні схили та елегантні готелі

Швейцарські Альпи / фото Travel Leisure

Ісландія

Водоспади, чорні пляжі, вулкани та північне сяйво роблять країну одним із найбільш унікальних місць для втечі удвох. Тут можна організувати церемонію буквально серед дикої природи.

Які є романтичні локації в Україні?