Це місто на острові Сірос не є популярним для пляжного відпочинку. Однак туристи, які побували там, із задоволенням повертаються знову, розповідає 24 Канал з посиланням на Express.

Яке місто назвали найпривітнішим у Європі?

Згідно з дослідженням Booking.com, Ермуполіс є найпривітнішим містом Європи. Це адміністративний центр архіпелагу Кіклади. Поселення було засноване у 19 столітті та назване на честь грецького божества під час революції. У той час місто було промисловим та комерційним центром Греції.

Зараз це місце пропонує чудові, майже безлюдні пляжі, багату культурну спадщину, та неймовірні пам'ятки архітектури. Серед обов'язкових до відвідування місць є Археологічний музей Сіроса, театр Аполлона та Культурний центр Ермуполіса.



Атмосфера Ермуполіса / Фото Pexels

На популярному туристичному сайті Tripadvisor мандрівники з усього світу залишають відгуки про Сірос та зокрема Ермуполіс. Привітність місцевих відзначають як окрему перевагу.

Наприклад, туристка, на ім'я Бетті, була захоплена привітністю мешканців, які влаштували їй теплий прийом та дали безліч рекомендацій щодо відпочинку в місті.

Яку країну назвали найспокійнішим місцем на Землі?

Сінгапур – країна, яка відома у світі як одна з найбезпечніших. Як з'ясувалося, це ще й найспокійніше місце на Землі. За рівнем здоров'я, якості повітря, рівнем щастя та кількістю сонячних годин на рік Сінгапур посів перше місце в рейтингу.

Там налічується аж 242 парки, адже країна пропагує "зелений" спосіб життя, та 698 оздоровчих центрів, де пропонують різноманітні послуги. А за рівнем щастя Сінгапур є абсолютним лідером.