Як зазначають у британському виданні The Mirror, тут є білосніжні пляжі та продають "найдешевше пиво у Європі" – за 1,8 євро. А ще місто назвали одним із найвизначніших у країні, розповідає 24 Канал.

Яке місто назвали найдешевшим курортом у Європі?

Несебир у Болгарії – це поєднання історії, культури та приморського шарму. Саме це місто залишається маловідомим у Європі як курорт, можливо, і тому там досі бюджетно відпочивати.

Несебир, якому понад 3000 років, спочатку був фракійським поселенням. На початку 6 століття до нашої ери місто стало грецькою колонією, про що свідчать деякі пам'ятки, що збереглися донині. Це акрополь, храм Аполлона та стіна фракійських укріплень.



Пляж у Несебирі / Фото Sandee

У Несебирі лежить гірський масив Странджа, що нависає прямо над прибережним містом. А оточене воно пишними ландшафтами природного заповідника Ропотамо.

Несебр – чудове місце для водних видів спорту, зокрема для катання на гідроциклах, віндсерфінгу та дайвінгу. Коли сонце сідає, місто оживає барами, клубами та нічним життям, які, однак, не спустошують гаманець. Тут можна купити пиво за 1,8 євро, морозиво за 1,36 євро і повечеряти із сім'єю за 32 євро. Ніч у готелі коштує десь 50 євро.

Де розташований Несебир: карта

Куди поїхати на море в Туреччину восени?

Пляжний сезон у Туреччині триває з травня до жовтня, а отже на відпочинок у перші два місяці осені можна їхати впевнено. Щоправда, погода буде сприятливою не в кожному регіоні.

Найтепліша погода восени спостерігається на півдні країни, у регіоні Середземного моря. Це курорти Анталії, Аланії, Сіде, Белека та Кемера. У вересні – жовтні температура морської води в середньому становить 23 – 27 градусів тепла.