Как отмечают в британском издании The Mirror, здесь есть белоснежные пляжи и продают "самое дешевое пиво в Европе" – за 1,8 евро. А еще город назвали одним из самых выдающихся в стране, рассказывает 24 Канал.

Какой город назвали самым дешевым курортом в Европе?

Несебир в Болгарии – это сочетание истории, культуры и приморского шарма. Именно этот город остается малоизвестным в Европе как курорт, возможно, и поэтому там до сих пор бюджетно отдыхать.

Несебир, которому более 3000 лет, изначально был фракийским поселением. В начале 6 века до нашей эры город стал греческой колонией, о чем свидетельствуют некоторые памятники, сохранившиеся по сей день. Это акрополь, храм Аполлона и стена фракийских укреплений.



Пляж в Несебире / Фото Sandee

В Несебире лежит горный массив Странджа, который нависает прямо над прибрежным городом. А окружен он пышными ландшафтами природного заповедника Ропотамо.

Несебр – прекрасное место для водных видов спорта, в частности для катания на гидроциклах, виндсерфинга и дайвинга. Когда солнце садится, город оживает барами, клубами и ночной жизнью, которые однако не опустошают кошелек. Здесь можно купить пиво за 1,8 евро, мороженое за 1,36 евро и поужинать с семьей за 32 евро. Ночь в отеле стоит где-то 50 евро.

Где расположен Несебир: карта

Куда поехать на море в Турцию осенью?

Пляжный сезон в Турции длится с мая по октябрь, а значит на отдых в первые два месяца осени можно ехать уверенно. Правда, погода будет благоприятной не в каждом регионе.

Самая теплая погода осенью наблюдается на юге страны, в регионе Средиземного моря. Это курорты Анталии, Алании, Сиде, Белека и Кемера. В сентябре – октябре температура морской воды в среднем составляет 23 – 27 градусов тепла.