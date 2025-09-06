Этот город на острове Сирос не является популярным для пляжного отдыха. Однако туристы, которые побывали там, с удовольствием возвращаются снова, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Express.

Какой город назвали самым приветливым в Европе?

Согласно исследованию Booking.com, Эрмуполис является самым приветливым городом Европы. Это административный центр архипелага Киклады. Поселение было основано в 19 веке и названо в честь греческого божества во время революции. В то время город был промышленным и коммерческим центром Греции.

Сейчас это место предлагает замечательные, почти безлюдные пляжи, богатое культурное наследие, и невероятные памятники архитектуры. Среди обязательных к посещению мест есть Археологический музей Сироса, театр Аполлона и Культурный центр Эрмуполиса.



Атмосфера Эрмуполиса / Фото Pexels

На популярном туристическом сайте Tripadvisor путешественники со всего мира оставляют отзывы о Сиросе и в частности Эрмуполисе. Радушие местных отмечают как отдельное преимущество.

Например, туристка, по имени Бетти, была восхищена радушием жителей, которые устроили ей теплый прием и дали множество рекомендаций по отдыху в городе.

Какую страну назвали самым спокойным местом на Земле?

Сингапур – страна, которая известна в мире как одна из самых безопасных. Как выяснилось, это еще и самое спокойное место на Земле. По уровню здоровья, качества воздуха, уровню счастья и количеству солнечных часов в год Сингапур занял первое место в рейтинге.

Там насчитывается аж 242 парка, ведь страна пропагандирует "зеленый" образ жизни, и 698 оздоровительных центров, где предлагают различные услуги. А по уровню счастья Сингапур является абсолютным лидером.