Не гірші, ніж за кордоном: найкращі острови України для літнього відпочинку

Туристи мріють про райські острови, але мало хто здогадується про те, що в Україні теж є дивовижної краси острови. В прибережних водах та ріках нашої країни розташовано чимало водойм, на яких можна провести вікенд чи цілу відпустку.

Travel24 за підтримки SKODA KAROQ пропонує вам добірку островів України, які ідеально підійдуть для літнього відпочинку. Повірте, вони нічим не гірші ніж за кордоном.

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Острів Зміїний, Одеська область

Греки в давнину називали острів Ахілловим. Оскільки тут був його храм та за легендами поховано самого Ахіллеса. Ще одна древня назва острова – Білий. До речі, на ньому розташоване маленьке селище з такою ж назвою. Сучасна пов'язана з тим, що сюди припливало багато змій.

Тут є все, про що можна мріяти: чисте море та неймовірна природа. Але потрапити не так легко: на вертольоті або на катері з селища Вилкове.

Острів Джарилгач, Херсонська область

Це чи не найпопулярніший острів України. Він входить до Національного природного парку "Джарилгацький". Його фауна і флора настільки цінна, що більшість видів занесені до Червоної книги. Джарилгач ще називають "українськими Мальдівами".

Тут розташовано близько двохсот озер та лиманів. Більшість берегової лінії острова придатна для купання, адже є безліч пляжів.

Кінбурнська коса, Миколаївська область

На цьому острові вас чекають білосніжні пляжі, аромат хвойного лісу і дикі степи з різнотрав'ям. Навесні та влітку Кінбурнська коса радує відвідувачів квітковими луками, дикими болотними та блошиними орхідеями, заростями оливкових кущів.

Також це прекрасні місця для фотополювання: зможете побувати на екскурсії у місцях, де живуть білі чаплі, рожеві пелікани, побачити дикий велетенський ліс.

Острови Інь-Янь, Тернопільська область

Цих два дивовижних острівця у Дністровському каньйоні називають одним із семи природних чудес України. Сюди їдуть за українськими субтропіками, красивим берегом, казковими ландшафтами, рідкісні видами звірів і птахів.

Цікаво, що острови отримали свою назву завдяки схожості на китайський символ Інь-Янь. Найкраще споглядати на них з західної сторони села Литячі.

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Коса Бирючий острів, Херсонська область

Коса в Азовському морі, півострів, що періодично перетворюється на острів, підходить для поціновувачів тихого відпочинку, дикої природи й теплого моря.

Як на Джарилгачі та Кінбурській косі, тут дуже багата флора та фауна, можна зустріти диких тварин в їхній природній сфері існування.

Чим дістатися?

Ідеальним варіантом буде SKODA KAROQ, що провезе вас у будь-якому місці. Вона дозволить компактно скласти речі кожного з пасажирів, адже багажне відділення цього автомобіля вважається кращим у своєму класі (521 літр і 1630 зі складеними сидіннями). Крім того, ця модель дозволить зекономити бюджет, бо середня витрата палива від 4,50 літрів на 100 кілометрів.



SKODA KAROQ / Фото: skoda-auto.ua

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Приємного відпочинку!​