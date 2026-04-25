Втеча на край світу: найкращі локації Шотландії для спокійної відпустки без натовпу
Шотландія приваблює туристів драматичними пейзажами, стародавніми островами та узбережжями з білими пляжами. Ми підготували найкрасивіші місця країни, які варто побачити всім відвідувачам.
Де у Шотландії побачити пляжі, гори та стародавні острови?
До рейтингу увійшов острів Iona – невелика ділянка суші біля острова Малл, відома як місце паломництва, старовинним абатством і пляжами з білим піском. Однією з найефектніших локацій назвали північно-західне узбережжя Шотландії. Тут проходить знаменитий маршрут North Coast 500, а туристів приваблюють скелі, дикі бухти та широкі піщані пляжі біля Cape Wrath.
У список також потрапив регіон Big Tree Country, відомий своїми старими лісами, оглядовими майданчиками та осінніми пейзажами над озером Лох-Таммел. Назву місцевість отримала завдяки гігантським хвойним насадженням, зокрема дугласіям, які у 19 столітті допоміг поширити ботанік David Douglas, розповідає National Trust for Scotland.
Однією з головних природних локацій тут вважають The Hermitage – мальовничий ліс із високими деревами, кам'яним мостом через річку Браан та прогулянковими маршрутами. Особливо популярне це місце восени, коли ліси вкриваються яскравими барвами.
Big Tree Country / фото National Trust for Scotland
Серед природних див країни відзначили The Great Glen – величезну долину, яка простягається через усю Шотландію. Саме тут розташоване Loch Ness та гора Ben Nevis – найвища вершина Британії.
До переліку увійшов і віддалений півострів Knoydart, куди складно дістатися автомобілем. Його цінують за дику природу, гори та можливість побачити китів, дельфінів та орлів. Також згадали узбережжя Argyll and Bute з численними затоками, каналами та островами, маршрут Heart 200 через центральну частину країни, романтичний Isle of Skye з туманними горами, регіон The Borders із пагорбами та абатствами, а також острови Lewis and Harris, відомі бірюзовою водою та білосніжними пляжами.
Півострів Knoydart / фото Вікіпедії
Ми вже розповідали про острів Шотландії, в який раніше не можна було потрапити. Він був закритий через військові експерименти з біологічною зброєю під час Другої світової війни. Острів був очищений і оголошений безпечним тільки у 1990 році, хоча він досі вважається одним з наймоторошніших місць Європи.
Або ж, дізнайтесь про маловідомий острів Шотландії, який нагадує Мальдіви. Пляж Luskentyre Bay є одним з найвідоміших на острові з бірюзовою водою і золотистим піском, від якого перехоплює подих.
