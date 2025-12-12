Туристи шаленіють: топ локацій світу, про які ви точно не чули, але їх варто побачити
- Читачі The Guardian поділилися враженнями про улюблені туристичні локації 2025 року, серед яких Венеціанський Піран у Словенії та Soul Cat у Берліні.
- TripAdvisor рекомендує для подорожей 2025 року такі напрямки, як Лондон, Балі, Дубай, Сицилія, Париж, Рим та Ханой.
Серед багатьох напрямків подорожей туристи змогли виділити кілька справжніх відкриттів 2025 року. Ці місця стали найкращими, бо вирізнялися атмосферою та красою.
Які локації стали найкращими серед туристів під час подорожей у 2025 році?
Читачі The Guardian діляться своїми незабутніми враженнями від поїздок минулого року. Тут зібрані як і незвичайні заклади, так і неймовірні пам'ятки, що варті уваги туристів:
Венеціанський Піран, Словенія – мальовничі площі, жваві ресторани морепродуктів і Адріатика з платформами для дайвінгу.
Soul Cat, Берлін – бар у стилі 50 – 60-х із вініловими платівками, живою музикою та танцями до пізньої ночі.
Криниця-Здруй, Польща – лемківська культура, оглядова вежа Slotwiny та смачна народна кухня.
Сан-Теодоро, Сардинія – красиві пляжі, жвавий центр і автентичний відпочинок за помірну ціну.
Лінія Ластівок, Франція – мальовничі мости та гірська залізниця в Юрі, ідеальна для одноденної подорожі.
Аланські острови, Фінляндія – скелясті бухти, ліси та цікава історія форту Бомарсунд.
Ессекс, Англія – півострів Денгі з тюленями, химерними плавучими будинками та старовинними церквами.
Трансфагерашанське шосе, Румунія – гірська дорога з неймовірними краєвидами Карпат та озером Балеа.
Острів Бююкада, Туреччина – маєтки, відсутність авто, багато котів і спокій Мармурового моря.
Кольмар, Франція – середньовічна бібліотека з ілюмінованими рукописами, старовинними картами та унікальною атмосферою.
Також платформа TripAdvisor пропонує підбірку найкращих напрямків подорожей 2025 року, які надихнуть на мандрівки у 2026:
- Лондон, Великобританія – місто поєднує історію, сучасну культуру та безліч цікавих пабів, музеїв і вуличних ринків. Ідеально для прогулянок, культурних заходів і гастрономічних відкриттів.
- Балі, Індонезія – тропічний рай з білими пляжами, кораловими рифами та джунглями з храмами. Ідеально для дайвінгу, йоги та культурних майстер-класів.
- Дубай, ОАЕ – поєднання сучасної архітектури, шопінгу та пустельних пригод. Можна кататися на повітряній кулі, відвідувати тематичні парки та досліджувати базари.
- Сицилія, Італія – гастрономічний рай із смачними місцевими стравами та бароковою архітектурою. Чудово для дегустацій, пляжного відпочинку та історичних прогулянок.
- Париж, Франція – місто романтики з Ейфелевою вежею, Лувром і атмосферними кафе. Ідеально для мистецтва, кулінарних турів та вечірніх шоу.
- Рим, Італія – колоритне поєднання історичних пам'яток, фонтанів та відкритих ринків. Підходить для прогулянок, дегустацій та знайомства з античною культурою.
- Ханой, В'єтнам – стародавнє місто з культурними пам'ятками та колоритними вулицями. Чудово для огляду храмів, вуличної їжі та історичних турів.
Куди варто подорожувати у 2026 році?
Якщо ви новачок та не знаєте, куди подорожувати, то вам варто прочитати статтю про найкращі країни для першої мандрівки за кордон. Як от, наприклад, Італія – це універсальний старт для мандрівників. І тут не йдеться про популярні місця на кшталт Риму або Неаполя, а про маленькі міста та села, де безпека, смачна їжа, море, архітектура та святковий настрій доступні в будь-яку пору року.
Або ж, дізнайтесь про топ країни для подорожей у 2026 році.Однією з них є Біг-Скай у США – розташований у вражаючих Скелястих горах у штаті Монтана, Біг-Скай – це рай для лижників, з понад 250 трасами.
