Узбережжя Уельсу офіційно визнали одним із найкращих у світі напрямків для спостереження за зоряним небом, розповідає Daily Mail. Півострів Говер поблизу затоки Суонсі отримав статус першої в Південному Уельсі Міжнародної спільноти темного неба, що присуджується територіям із мінімальним світловим забрудненням.

Чому Уельське узбережжя увійшло до списку найкращих місць у світі для спостереження за зірками?

Завдяки надзвичайно чистому нічному небу тут можна побачити Чумацький Шлях, сузір'я та планети неозброєним оком. Відокремлені пляжі, сільські громади та відкриті ландшафти забезпечують безперешкодний огляд неба, що робить Говер ідеальним місцем як для досвідчених астрономів, так і для новачків.

Північний Уельс / Visit Wales

Особливою родзинкою регіону є літнє природне явище – біолюмінесценція, коли сяйний планктон підсвічує берегову лінію на пляжах Касвелл, Три Скелі та Порт-Ейнон.

Визнання надала організація DarkSky International, яка займається захистом нічного неба та популяризацією екологічного туризму. Говер став першим районом півдня Уельсу з таким статусом – на тлі того, що близько 99 відсотків населення Європи та США живе під світло-забрудненим небом.

Для збереження темряви в регіоні всі вуличні ліхтарі було замінено на спеціальні світлодіодні, а нові забудови зобов'язані використовувати освітлення, дружнє до нічного неба. Також острів Бардсі біля Уельського узбережжя отримав сертифікацію завдяки мінімальному світловому забрудненню та збереженому, кришталево чистому нічному небу, пише The Guardian.



Уельське узбережжя назване найкращим для спостереження за зірками / Dailt Mail

Крім того, з 13 по 22 лютого 2026 року в Уельсі проходитиме Тиждень темного неба, під час якого туристам радять відвідати найкращі точки для спостережень: Порт-Ейнон, затоку Трьох скель, Оксвіч, Россілі та пагорб Cefn Bryn із панорамним оглядом на 360 градусів.

Де ще класно спостерігати за зірками?