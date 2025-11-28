Суцільне розчарування і ворожість: експерт об'їздив Європу і назвав найгірші міста

Досвідчений мандрівник Френсіс Геллер стверджує, що був скрізь двічі та має кілька суперечливих думок про "найкращі" міста Європи. Експерт з подорожей назвав переоцінені міста, які краще уникати.

До його антирейтингу потрапили Париж, Венеція та Амстердам, які щороку приймають мільйони відвідувачів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Mirror.

Які міста Європи не варто відвідувати туристам?

Геллер попередив про небезпеку подорожей до цих міст, де, за його словами, "місцеві жителі вас ненавидять", а їжа "занадто дорога".

"Якщо тільки ви не любите платити 15 євро за жахливу каву, маневруючи між селфі-палицями біля Ейфелевої вежі. Місцеві жителі вас ненавидять, метро пахне розпачем, і не змушуйте мене починати про Gare du Nord (вокзал у Парижі – 24 Канал)", – сказав Френсіс.

Париж

У 2024 році Париж прийняв 48,7 мільйона відвідувачів, що є рекордом після пандемії та перевищує показник 2023 року, який становив 47,5 мільйона.



Париж / Фото Pexels

Однією з груп, яка має "складні стосунки" з містом, є японці. Феномен, який називається "паризьким синдромом", означає сильний культурний шок, який вражає деяких японських туристів. Відвідувачі з надто ідеалізованими очікуваннями, часто підсиленими зображеннями в ЗМІ, можуть відчувати сильне розчарування та психологічний дискомфорт, коли стикаються з реаліями Парижа, такими як менш ввічливе обслуговування та брудніші вулиці, ніж вони звикли бачити у себе вдома.

Всі люблять Париж через Ейфелеву вежу, Мону Лізу та архітектуру кінця 1800-х років. Чесно кажучи, більшість людей, яких я там зустрів, були найгрубішими і найнещаснішими людьми, з якими мені доводилося мати справу. Їжа в Парижі була нижче середнього рівня, і в ній не було нічого хорошого. У Лондоні кухня набагато краща, ніж у Парижі,

– написав один незадоволений турист на Reddit.

Венеція

Експерт з подорожей описав Венецію влітку, як "Діснейленд з голубами" і він не єдиний, хто так вважає. Популярна протестна сторінка в інстаграмі під назвою Venice is not Disneyland викриває погану поведінку туристів.

"Спочатку це було щось на зразок жарту між друзями. Все почалося з того, що ми бачили найдивовижніші речі, які відбувалися у Венеції! Наприклад, туристи купалися в каналі або їли і спали де завгодно", – розповів анонімний автор сторінки в інтерв'ю Spotted by Locals.



Венеція / Фото Pexels

За його словами, це стосується не тільки туристів, адже багато місцевих жителів також поводяться неналежним чином, наприклад, залишають старі електроприлади на вулицях.

Тому ми вирішили, що потрібно поговорити про це в соціальних мережах, щоб показати, до чого це може призвести,

– додав автор сторінки про Венецію.

Найтиповіша проблема з туристами у Венеції – це купання у каналах, чого слід уникати, адже вода брудна та небезпечна. Окрім того, канали використовуються для транспортування, тому купання може бути дуже небезпечним для вас та інших.

Амстердам

Геллер описав Амстердам як місто, де лише парубочі вечірки та дорогі чипси. Столиця Нідерландів є одним із найвідвідуваніших міст Європи та щороку приймає до 20 мільйонів туристів.

Останніми роками місцеві жителі все більше втомлюються від репутації Амстердама як місця для парубочих вечірок і поганої поведінки. Як наслідок влада заборонила куріння марихуани та вживання алкоголю в громадських місцях. Це також вважають поганим тоном серед корінних жителів Амстердама. Так само суворо заборонено фотографувати секс-працівників у районі Червоних ліхтарів.



Амстердам / Фото Pexels

У 2023 році міська рада заборонила круїзним лайнерам заходити в центр міста в липні, щоб запобігти надмірному туризму в найпопулярніших районах. Того ж року вона запустила цифрову кампанію "stay-away", спрямовану на чоловіків віком від 18 до 35 років у Великій Британії, намагаючись обмежити кількість відвідувачів, які приїжджають за наркотиками, алкоголем і сексом.

Що стосується вартості чипсів, то, за даними Amsterdam Tips, одна порція коштує від 3,50 до 6,50 євро.

Куди поїхати на відпочинок у Європі?