Хвиля Чикама: найдовша у світі хвиля, яка захищена законом – неймовірні фото, відео

На березі Тихого океану в північно-західній частині Перу розташоване невелике містечко Пуерто-Чикама. Це місце унікальне тим, що біля його узбережжя утворюються найдовші морські хвилі в світі.

Під довжиною хвиль мається на увазі відстань, пройдену її гребенем, а не протяжність самого гребеня. Хоча його величина теж чимала.

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Чому з’являються довгі хвилі

Поява таких хвиль обумовлена холодною перуанською течією, яка омиває узбережжя Перу з півдня на північ, а також напрямком руху повітряних мас і рельєфом берегової лінії у цьому місці.



Хвилі Чикама в Перу ідеально йдуть одна за одною / Фото amusingplanet

Хвилі, висотою до 2 метрів, ідеально слідують одна за одною і практично ніколи не з'єднуються. Хвилі менші за 1 метр у висоту, як правило, повільні і слабкі.



Найдовша в світі хвиля Чикама в Перу / Фото amusingplanet

Тут формуються найдовші і найоптимальніші лівобічні хвилі на планеті. Вони можуть пройти відстань понад 4 кілометри – від скелястого мису Малабріго до пірсу на узбережжі.



Хвиля Чикама може подолати 4 кілометри / Фото amusingplanet

Хто вперше помітив таке природне явище

У 1965 році гавайський серфер Чак Шипман пролітав на літаку і побачив дуже довгу лівосторонню хвилю. Він розпитав пілота про ці місця, а коли повернувся додому, Шипман почав вивчати карти Перу і особливості місцевого хвилеутворення.



Хвиля Чикама в Перу захищена законом / Фото amusingplanet

Визначивши кілька перспективних ділянок берегової лінії, Чак зв'язався з друзями в Перу і попросив їх вивчити узбережжя "в живу". З тієї пори Чикама є популярним місцем для серферів.



Чикама є популярним місцем для серферів / Фото amusingplanet

Захищена законом

Хвиля Чикама стала першою хвилею у світі, яку захищає закон Перу. На відстані 1 кілометра від місця, де утворюється таке дивовижне явище, заборонено що-небудь будувати. Вважається, що це може зашкодити хвилям.

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