Цікавий лайфхак: турист розповів, чому бронює номер на двох

Чимало мандрівників відправляються в подорож наодинці, знаходять нестандартні способи зробити свій відпочинок ще приємнішим. Нещодавно турист розповів для чого бронює номер "на двох", навіть якщо планує в готелі жити сам.

Користувач на Reddit зробив допис та пояснив, що в багатьох випадках таке рішення відкриває доступ до додаткових бонусів. Йдеться не лише про більший простір, але й про можливість замовити дві позиції зі сніданкового меню.

Чому деякі туристи бронюють номер на двох?

До інших переваг входить можливість когось запросити до номера чи на сніданок без жодних незручностей. У багатьох готелях діють суворі правила щодо доступу лише для зареєстрованих гостей. Якщо ж номер оформлений на двох, то це може спростити ситуацію.

Проте перед бронюванням варто перевіряти тариф. У деяких готелях вартість за двох гостей може суттєво відрізнятися від ціни за одномісне проживання. У коментарях туристка, яка зупинилася в Тулумі зазначила, що під час сніданку хотіла замовити дві страви, тож офіціант підтвердив, що за нею закріплене це право, бо вона одна живе у двомісному номері.



Заброньований номер на двох дає більше можливостей / Фото Freepik

Інший користувач додав, що зумів перебронювати одномісний номер на двомісний, щоб скористатися певними перевагами. Завдяки цьому він запросив друга на вечерю й сніданок, який для сторонніх коштував набагато дорожче.

Останнім часом дуже різко зросла популярність подорожей в Японію. Один з туристів зауважив, що в цій країні вартість проживання розраховується за особу, а не за номер. У таких випадках бронювання на двох може обійтися дорожче без реальної вигоди.

Заплатити за готельний номер не втрачаючи якості можна мешне завдяки ще одному лайфхаку, пише The Sun. Туристка рекомендує "готельний хопінг" для економії, бронюючи дорожчий готель у середині тижня та дешевший на вихідні. А ще прямий дзвінок у готель може зменшити вартість номера та додати бонуси, як-от безкоштовні сніданки.

Які ще лайфхаки варто знати?