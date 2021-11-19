National Geographic назвав туристичні напрямки, які слід відвідати у 2022 – Україна теж у списку
Джерело:National Geographic
Весь світ сподівається, що 2022 року туристична індустрія відновиться майже повністю і для туристів стануть доступними ще більше напрямків, ніж цьогоріч. Тож, саме час потроху планувати мандрівки й складати маршрут цікавими локаціями.
Авторитетний журнал про географію, природу, культуру та подорожі National Geographic вирішив дати нам замислитися, або хоча б помріяти, куди варто вирушити вже наступного року. Видання визначило топ-25 місць у світі, які варто відвідати у 2022 році.
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National Geographic назвав головні travel-напрямки 2022
У багатьох розуміннях пандемія надала мандрівникам і спільнотам по всьому світу можливість задуматися про те, як ми досліджуємо світ,
– зауважила Джорджа Стоуна, виконавчий редактор National Geographic Travel.
Усі місця були умовно розділені на п'ять категорій: природа, пригоди, екологічність, культура та історія, а також сім'я.
5 найкращих місць для милування природою
- Смуга Капріві, Намібія – "відкрийте для себе наступне чудове сафарі";
- Північна Міннесота, США – "вимкніть світло і спостерігайте за зірками";
- Озеро Байкал, Росія – "допоможіть врятувати диво природи";
- Біосферний заповідник Belize Maya Forest Reserve – "подивіться на тропічну дику природу";
- Штат Вікторія, Австралія – "їдьте Великою океанською дорогою".
5 найкращих місць для пригод
- Сена, Франція – "проїдьтеся новим велосипедним маршрутом";
- Коста-Рика – "рафтинг від Карибського басейну до Тихого океану";
- Нью-Брунсвік, Канада – "займіться хайкінгом – пішохідна туристична стежка Nepisiguit Mi'gmaq";
- Палау – "поплавайте з акулами";
- Басейн Арапахо, Колорадо, США – "влаштуйте скелелазіння по горах".
5 найкращих місць для сімейних мандрівок
- Круїз на річці Дунай, що охоплює 10 країн (Німеччина, Австрія, Словаччина, Угорщина, Хорватія, Сербія, Румунія, Болгарія, Молдова та Україна);
Річка Дунай у Будапешті / Фото Getty Images
- Лікія, Туреччина – "дізнайтеся про життя кочівників";
- Гранада, Іспанія – "дивуйтеся геометричній красі";
- Острів Бонайре, Венесуела – "пориньте у давній морський заповідник";
- Істерн Шор, Мериленд, США – "перенесіться історією".
5 найкращих місць для культури та історії
- Гора Цзінмай, Юньнань, Китай – "скуштуйте чай";
- Алея жерстяних сковорідок, Лондон, Велика Британія – "підспівуйте";
- Хоккайдо, Японія – "дізнайтеся про коріння острова";
- Острів Прочида, Італія – "поєднайтеся з культурою";
- Атланта, штат Джорджія, США – "зустрічайте момент".
5 найкращих місць для екологічних подорожей
- Національний парк Ясуні, Еквадор – "боротьба за ліс";
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- Чиманімані, Мозамбік – "станьте свідком успіху в охороні";
- Рурська долина, Німеччина – "проявіть творчість";
- Ущелина річки Колумбія в штатах Орегон і Вашингтон, США – "випивайте вино та обідайте обережно";
- Лодзь, Польща – "у центрі уваги зелене місто".
Отож, плануйте мандрівку, й вносьте ці напрямки у свої маршрути!