Авторитетный журнал о географии, природе, культуре и путешествиях National Geographic решил дать нам задуматься, или хотя бы помечтать, куда следует отправиться уже в следующем году. Издание определило топ-25 мест в мире, которые следует посетить в 2022 году.
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National Geographic назвал главные travel-направления 2022 года
Во многих пониманиях пандемия предоставила путешественникам и сообществам по всему миру возможность задуматься о том, как мы исследуем мир,
– отметила Джорджа Стоуна, исполнительный редактор National Geographic Travel.
Все места были разделены на пять категорий: природа, приключения, экологичность, культура и история, а также семья.
5 лучших мест для любования природой
- Полоса Каприви, Намибия – "откройте для себя следующее замечательное сафари";
- Северная Миннесота, США – "выключите свет и наблюдайте за звездами";
- Озеро Байкал, Россия – "помогите спасти чудо природы";
- Биосферный заповедник Belize Maya Forest Reserve – "посмотрите на тропическую дикую природу";
- Штат Виктория, Австралия – "поезжайте по Большой океанской дороге".
5 лучших мест для приключений
- Сена, Франция – "прокатитесь по новому велосипедному маршруту";
- Коста-Рика – "рафтинг от Карибского бассейна до Тихого океана";
- Нью-Брунсвик, Канада – "займитесь хайкингом – пешеходная туристическая тропа Nepisiguit Mi'gmaq";
- Палау – "поплавайте с акулами";
- Бассейн Арапахо, Колорадо, США – "устройте скалолазание по горам".
5 лучших мест для семейных путешествий
- Круиз на реке Дунай, охватывающей 10 стран (Германия, Австрия, Словакия, Венгрия, Хорватия, Сербия, Румыния, Болгария, Молдова и Украина);
Река Дунай в Будапеште / Фото Getty Images
- Ликия, Турция – "узнайте о жизни кочевников";
- Гранада, Испания – "удивляйтесь геометрической красоте";
- Остров Бонайре, Венесуэла – "погрузитесь в древний морской заповедник";
- Истерн Шор, Мэриленд, США – "перенеситесь по истории".
5 лучших мест для культуры и истории
- Гора Цзинмай, Юньнань, Китай – "отведайте чай";
- Аллея жестяных сковородок, Лондон, Великобритания – "подпевайте";
- Хоккайдо, Япония – "узнайте о корнях острова";
- Остров Прочида, Италия – "соединитесь с культурой";
- Атланта, штат Джорджия, США – "встречайте момент".
5 лучших мест для экологических путешествий
- Национальный парк Ясуни, Эквадор – "борьба за лес";
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- Чиманимани, Мозамбик – "станьте свидетелем успеха в охране";
- Рурская долина, Германия – "проявите творчество";
- Ущелье реки Колумбия в штатах Орегон и Вашингтон, США – "выпивайте вино и обедайте осторожно";
- Лодзь, Польша – "в центре внимания зеленый город".
Итак, планируйте путешествие и вносите эти направления в свои маршруты!