Авторитетний журнал про географію, природу, культуру та подорожі National Geographic вирішив дати нам замислитися, або хоча б помріяти, куди варто вирушити вже наступного року. Видання визначило топ-25 місць у світі, які варто відвідати у 2022 році.

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National Geographic назвав головні travel-напрямки 2022

У багатьох розуміннях пандемія надала мандрівникам і спільнотам по всьому світу можливість задуматися про те, як ми досліджуємо світ,

– зауважила Джорджа Стоуна, виконавчий редактор National Geographic Travel.

Усі місця були умовно розділені на п'ять категорій: природа, пригоди, екологічність, культура та історія, а також сім'я.

5 найкращих місць для милування природою

Смуга Капріві, Намібія – "відкрийте для себе наступне чудове сафарі";

– "відкрийте для себе наступне чудове сафарі"; Північна Міннесота, США – "вимкніть світло і спостерігайте за зірками";

– "вимкніть світло і спостерігайте за зірками"; Озеро Байкал, Росія – "допоможіть врятувати диво природи";

– "допоможіть врятувати диво природи"; Біосферний заповідник Belize Maya Forest Reserve – "подивіться на тропічну дику природу";

– "подивіться на тропічну дику природу"; Штат Вікторія, Австралія – "їдьте Великою океанською дорогою".

5 найкращих місць для пригод

Сена, Франція – "проїдьтеся новим велосипедним маршрутом";

– "проїдьтеся новим велосипедним маршрутом"; Коста-Рика – "рафтинг від Карибського басейну до Тихого океану";

– "рафтинг від Карибського басейну до Тихого океану"; Нью-Брунсвік, Канада – "займіться хайкінгом – пішохідна туристична стежка Nepisiguit Mi'gmaq";

– "займіться хайкінгом – пішохідна туристична стежка Nepisiguit Mi'gmaq"; Палау – "поплавайте з акулами";

– "поплавайте з акулами"; Басейн Арапахо, Колорадо, США – "влаштуйте скелелазіння по горах".

5 найкращих місць для сімейних мандрівок

Круїз на річці Дунай, що охоплює 10 країн (Німеччина, Австрія, Словаччина, Угорщина, Хорватія, Сербія, Румунія, Болгарія, Молдова та Україна);



Річка Дунай у Будапешті / Фото Getty Images

Лікія, Туреччина – "дізнайтеся про життя кочівників";

– "дізнайтеся про життя кочівників"; Гранада, Іспанія – "дивуйтеся геометричній красі";

– "дивуйтеся геометричній красі"; Острів Бонайре, Венесуела – "пориньте у давній морський заповідник";

– "пориньте у давній морський заповідник"; Істерн Шор, Мериленд, США – "перенесіться історією".

5 найкращих місць для культури та історії

Гора Цзінмай, Юньнань, Китай – "скуштуйте чай";

– "скуштуйте чай"; Алея жерстяних сковорідок, Лондон, Велика Британія – "підспівуйте";

– "підспівуйте"; Хоккайдо, Японія – "дізнайтеся про коріння острова";

– "дізнайтеся про коріння острова"; Острів Прочида, Італія – "поєднайтеся з культурою";

– "поєднайтеся з культурою"; Атланта, штат Джорджія, США – "зустрічайте момент".

5 найкращих місць для екологічних подорожей

Національний парк Ясуні, Еквадор – "боротьба за ліс";

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Чиманімані, Мозамбік – "станьте свідком успіху в охороні";

– "станьте свідком успіху в охороні"; Рурська долина, Німеччина – "проявіть творчість";

– "проявіть творчість"; Ущелина річки Колумбія в штатах Орегон і Вашингтон, США – "випивайте вино та обідайте обережно";

– "випивайте вино та обідайте обережно"; Лодзь, Польща – "у центрі уваги зелене місто".

Отож, плануйте мандрівку, й вносьте ці напрямки у свої маршрути!