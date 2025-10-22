Діти будуть у захваті: ви навіть не підозрювали, що у Києві є унікальний музей іграшок

Це місце демонструє улюблені іграшки наших дідусів і бабусь. Його унікальність у тому, що тут можна на власні очі побачити, як змінювалося виготовлення дитячих розваг протягом багатьох років – і це справді безцінно.

У Києві розташований Державний музей іграшок – надзвичайно цікаве місце, де можна побачити, як змінювалися дитячі забавки в різні періоди історії. Щоб дізнатись більше деталей про цю локацію, читайте статтю від 24 Канала з посиланням на Vseosvita.ua.

Чим особливий Державний музей ігрошок у Києві?

Державний музей іграшок у Києві – це одне з найцікавіших і найунікальніших місць столиці, де кожен може зануритися у світ дитинства. Відвідавши музей, ви можете дізнатись чимало цікавих фактів про історію іграшок. Колекція музею формувалася протягом понад 70 років і сьогодні налічує близько 10 тисяч експонатів.

Тут представлені іграшки, якими колись гралися наші дідусі та бабусі та батьки сучасних дітей. Серед експонатів: технічні іграшки (машини, літаки, екскаватори), настільні ігри (лото), народні іграшки (глиняні брязкальця, солом'яні бички, дерев'яні каталки), а також ляльки та мотанки.

Мотанки у Державному музеї іграшок / фото Life.Kiyv.Ua

Особливої уваги заслуговують авторські роботи лялькарів радянських часів та колекція української народної іграшки, що вражає барвистістю та самобутністю. У музеї можна побачити іграшки різних десятиліть: від ляльок-міліціонерів і перших трансформерів 30-х років до заводних тваринок і лялька-кувшинка 60-х.

Сьогодні в музеї діють три постійні виставки: "Історія іграшки", "Українська народна іграшка" та експозиція авторських робіт, які існують у єдиному примірнику. Крім того, тут можна побачити унікальні промислові зразки: старовинні швейні машинки, іграшкові праски, діючу модель парової машини, першу штучну ялинку з курячого пір'я та іграшкову залізницю з ініціалами Сталіна.

Як виглядає Державний музей іграшок: дивитись відео

Відвідування Державного музею іграшок стало справжньою подорожжю у минуле, сповненою теплих спогадів і нових відкриттів. Адже кожен із нас має свою улюблену іграшку, яка зберігає частинку дитинства.

Яка вартість квитків, графік роботи та адреса розташування музею?

Як зазначає Myzeyigrashki на свої сторінці в інстаграмі, вхідний квиток для дорослих коштує 80 гривень. Діти, студенти денної форми навчання та пенсіонери можуть відвідати музей за пільговою ціною 50 гривень. Діти до 5 років, діти-сироти, люди з інвалідністю та учасники бойових дій мають можливість відвідати музей безкоштовно. Для організованих груп від 10 осіб передбачено екскурсійне обслуговування вартістю 30 гривень з особи. Вартість індивідуальної екскурсії становить 300 гривень.

Графік роботи:

Понеділок – вихідний

вихідний Вівторок – з 10:00 до 18:00

з 10:00 до 18:00 Середа – з 10:00 до 18:00

з 10:00 до 18:00 Четвер – з 10:00 до 18:00

з 10:00 до 18:00 П’ятниця – з 10:00 до 18:00

з 10:00 до 18:00 Субота – з 10:00 до 18:00

з 10:00 до 18:00 Неділя – вихідний

Адреса розташування: Кловський узвіз 8, Київ, Україна.

